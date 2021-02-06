Сегодня, 6 февраля, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели премьеру лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в первом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Лучшие профессионалы со всей Украины представили свои кулинарные шедевры на кастинге, чтобы получить заветное «да» от судей. На кастинг третьего сезона пришли шефы высококлассных ресторанов, которые любит посещать даже Эктор. Среди сильнейших претендентов было много девушек, и впервые «МастерШеф. Профессионалы» может похвастаться таким количеством шефинь на кухне. Вместе с белым фартуком счастливчики третьего сезона получали повязку одного из трех цветов, ведь чтобы попасть в 20-ку, им нужно пройти еще одно испытание. Кто же получит право быть среди сильнейших кулинаров?

Первой к судьям со своим блюдом пришла Элеонора. Она работает шеф-поваром с 21 года. Девушка ― основательница известного столичного ресторана «Fish & Pussycat», который специализируется на японской кухне. Однако судьям вместо привычных суши шефиня подала бычьи яйца с цветной капустой и соус на основе демигляса. Первым блюдо профессионала оценивал Эктор. Он сразу сказал, что часто бывает в ресторане Элеоноры, ведь ее суши ― лучшие в Киеве. А вот на счет самого конкурсного блюда ― все судьи были в восторге от подачи и вкусовых качеств, поэтому она получила 3 ​​«да».

Следующим вышел бренд-шеф Радек Конечны из Чехии. Радек ― основатель популярной кухни «Старгород». Он приготовил на суд жюри чешское блюдо ― брамборак, фаршированный свининой. Однако Эктору не понравилась презентация, хотя вкус и идея были замечательными. В итоге бренд-шеф также получил три «да».

А вот шеф-повар ресторана «Меркури» Виктор приготовил для конкурса утиную грудку со свекольным пюре. Однако его блюдо поразило не всех членов жюри. Утка была сухая, а что касается других компонентов блюда ― они были идеальными. Поэтому шеф услышал в свой адрес такие долгожданные три «да».

Один из самых харизматичных участников сегодняшнего отбора ― Игорь Мищенко ― пришел на шоу для того, чтобы показать, что даже шеф-повара из небольших городов могут готовить блюда высокой кухни. Он подал сибас с пюре из цветной капусты и за свои старания получил белый фартук.

30-летний одессит Дмитрий Кузнецов работает на кухне уже 15 лет. Сейчас он шеф-повар в одном из лучших ресторанов города и мечтает открыть свою кулинарную школу. На конкурс участник приготовил тартар из тунца с азиатской заправкой и, удивив судей, также прошел во второй этап шоу.

Следующей жюри впечатляла своим блюдом Анна ― преподаватель академии шеф-поваров Украины. Она приготовила вариацию «Шварцвальда». Однако интерпретация торта была неудачной, а дерзость участницы стала препятствием ее прохождению в следующий этап проекта.

Владислав Цимбалюк был сотрудником в заведении Эктора Хименеса-Браво. Он мясник, работал на различных позициях в ресторане «BAO». Для сегодняшнего этапа шоу Владислав приготовил равиоли с сыром дорблю и крамбл из бекона. Это блюдо покорило судей, поэтому шеф с гордостью забрал свой белый фартук.

А вот следующий участник ― Николай Мугал ― может похвастаться тем, что готовил для четырех президентов страны: Виктора Ющенко, Владимира Зеленского, Виктора Януковича и Петра Порошенко. Сейчас Николай работает над меню для зарубежного ресторана. Он приготовил утку с корнем петрушки и листьями, которая удивила судей проекта, и они дали мужчине пропуск в следующий этап шоу.

Но кто войдет в двадцатку лучших в шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3? Смотрите уже в следующую субботу, 13 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ!

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