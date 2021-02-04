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«МастерШеф. Професіонали»-3: оголошена дата старту шоу в 2021 році

04.02.2021

Уже скоро на телеканалі СТБ стартує 3 сезон проєкту «МастерШеф. Професіонали». На нас чекає улюблений склад суддів: Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. Коли чекати «МастерШеф. Професіонали»-3 в ефірі, читайте в матеріалі.

Стало відомо, коли вийде в ефір третій сезон «МастерШеф. Професіонали». Час жорстоких кулінарних битв між майстрами кухні настане вже дуже скоро ― 6 лютого. Тепер улюблене кулінарне шоу ми зможемо бачити щосуботи о 19:00. На глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси й завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-3 вже 6 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: оголошена дата старту шоу в 2021 році

Коли стартує новий 3 сезон Мастер Шеф Професіонали? Дата старту шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон в 2021 році

 

Video: «МастерШеф. Професіонали»-3: оголошена дата старту шоу в 2021 році

Коли стартує новий 3 сезон Мастер Шеф Професіонали? Дата старту шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон в 2021 році

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