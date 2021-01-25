Ольга Мартиновська розповіла, як зробила перше тату

Ольга Мартиновська — переможниця 3 сезону «МастерШеф» і суддя «МастерШеф. Професіонали»-3. Ми звикли бачити молоду маму у стриманих, класичних образах. Та нещодавно Ольга Мартиновська здивувала своїх підписників у соцмережах незвичною для себе фотографією — знімком татуювання.

«Моє перше тату! Це був не зовсім свідомий вибір… Зробила його під час першої поїздки до Франції в Шампань. На моє 20-річчя друзі-шампаньєри подарували мені візит до тату-салону, взявши на “слабо”. На що я відповіла: “Та, легко! Я нічого не боюся, що мені там те тату?” І його мені зробили прямо в той же день, як говорять, “тут і зараз”. Зізнаюся, що потім не один раз шкодувала, бо саму картинку обирала просто тикнувши пальцем в журнал з макетами. Але зараз це дуже символічна для мене штука. Нехай вже буде! Від батьків приховувала рік».

Нагадаємо, що час жорстоких кулінарних битв між майстрами кухні настане вже дуже скоро ― 6 лютого. Улюблене кулінарне шоу ми зможемо бачити щосуботи о 19:00. На глядачів чекають оновлені, ще складніші конкурси й завдання, нові учасники в особі справжніх профі кулінарного мистецтва. Сезон обіцяє бути надзвичайно гарячим та інтригуючим.

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-3 вже 6 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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