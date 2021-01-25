Ольга Мартыновская рассказала, как сделала первое тату

Ольга Мартыновская — победительница 3 сезона «МастерШеф» и судья «МастерШеф. Профессионалы»-3. Мы привыкли видеть молодую маму в сдержанных, классических образах. Но недавно Ольга Мартыновская удивила своих подписчиков в соцсетях необычной для себя фотографией — снимком татуировки.

«Мое первое тату! Это был не совсем осознанный выбор… Сделала его во время первой поездки во Францию ​​в Шампань. На мое 20-летие друзья-шампаньеры подарили мне визит в тату-салон, взяв на “слабо”. На что я ответила: “Да, легко! Я ничего не боюсь, что мне там то тату?” И его мне сделали прямо в тот же день, как говорят, “здесь и сейчас”. Признаюсь, что потом не один раз жалела, потому что саму картинку выбирала просто ткнув пальцем в журнал с макетами. Но сейчас это очень символичная для меня штука. Пусть уже будет! От родителей скрывала год».

Напомним, что время жестоких кулинарных сражений между мастерами кухни наступит уже очень скоро — 6 февраля. Любимое кулинарное шоу мы сможем видеть каждую субботу в 19:00. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания, новые участники в лице настоящих профи кулинарного искусства. Сезон обещает быть чрезвычайно горячим и интригующим.

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-3 уже 6 февраля в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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