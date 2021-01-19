Образи Ольги Мартиновської на «МастерШеф. Професіонали»

Лічені тижні залишились до того, як на телеканалі СТБ стартує улюблений проєкт мільйонів українців ― 3 сезон «МастерШеф. Професіонали». Поки судді активно діляться фотографіями зі зйомок 3 сезону, редакція телеканалу СТБ вирішила згадати фантастичні образи Ольги Мартиновської, які сподобалися нам найбільше.

Не секрет, що Ольга Мартиновська стежить за своєю фігурою і любить стильно одягатися. У повсякденному житті молода мама віддає перевагу стилю casual. А ось на всіма улюблене шоу «МастерШеф. Професіонали» суддю одягають стилісти. Повітряні пачки, строгі костюми, леткі сукні…

Найчарівніша суддя проєкту переміряла десятки незвичайних образів. Дивіться фотодобірку з образами Ольги Мартиновської на «МастерШеф. Професіонали» далі в матеріалі!

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