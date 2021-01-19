Образы Ольги Мартыновской на «МастерШеф. Профессионалы»

Считанные недели остались до того, как на телеканале СТБ стартует любимый проект миллионов украинцев — 3 сезон «МастерШеф. Профессионалы». Пока судьи активно делятся фотографиями со съемок 3 сезона, редакция телеканала СТБ решила вспомнить фантастические образы Ольги Мартыновской, которые понравились нам больше всего.

Не секрет, что Ольга Мартыновская следит за своей фигурой и любит стильно одеваться. В повседневной жизни молодая мама предпочитает стиль casual. А вот на всеми любимое шоу «МастерШеф. Профессионалы» судью одевают стилисты. Воздушные пачки, строгие костюмы, летящие платья…

Самая очаровательная судья проекта перемеряла десятки необыкновенных образов. Смотрите фотоподборку с образами Ольги Мартыновской на «МастерШеф. Профессионалы» далее в материале!

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