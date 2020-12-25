«МастерШеф»-10: Хто ж стане переможцем ювілейного сезону?
25.12.2020
Уже цієї суботи, 26 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом відразу двох фінальних випусків 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників наостанок? Подробиці ― в матеріалі!
Найсильніші і найталановитіші кулінари-аматори 10 сезону отримали кітелі і вже готові змагатися за заповітне звання переможця. Підтримати колег приїдуть вибулі учасники, а судді приготують конкурси, які під силу лише справжньому шефу! Битва буде запеклою і без права на помилку. Хто ж стане переможцем ювілейного сезону «МастерШеф»?
Video: «МастерШеф»-10: Хто ж стане переможцем ювілейного сезону?
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=