Уже цієї суботи, 26 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом відразу двох фінальних випусків 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників наостанок? Подробиці ― в матеріалі!

Найсильніші і найталановитіші кулінари-аматори 10 сезону отримали кітелі і вже готові змагатися за заповітне звання переможця. Підтримати колег приїдуть вибулі учасники, а судді приготують конкурси, які під силу лише справжньому шефу! Битва буде запеклою і без права на помилку. Хто ж стане переможцем ювілейного сезону «МастерШеф»?

Video: «МастерШеф»-10: Хто ж стане переможцем ювілейного сезону? Мастер шеф 10 сезон 17 випуск будуть боротися у фіналі. Учасники будуть боротися у фіналі в Мастер шеф 10 сезон 17випуск

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ