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«МастерШеф»-10: Кто же станет победителем юбилейного сезона?

25.12.2020

Уже в эту субботу, 26 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром сразу двух финальных выпусков 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников напоследок? Подробности ― в материале!

Самые сильные и талантливые кулинары-аматоры 10 сезона получили кители и уже готовы сразиться за заветное звание победителя. Поддержать коллег приедут выбывшие участники, а судьи приготовят конкурсы, которые под силу лишь истинному шефу! Битва будет ожесточенной и без права на ошибку. Кто же станет победителем юбилейного «МастерШеф»?

Video: «МастерШеф»-10: Кто же станет победителем юбилейного сезона?

Мастер шеф 10 сезон 17 выпуск кулинары будут бороться в финале . Участники будут бороться в финале в Мастер шеф 10 сезон 16 выпуск

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