Глядачі шоу «МастерШеф»-10 знають Марину Кобчук за прізвиськом «Клюшка». Дівчина грає в хокей за збірну України, є чемпіонкою світу, України, віце-чемпіонкою країни. Любить готувати, тому дивиться «МастерШеф» з 2012 року. Цього тижня вона залишила проєкт, але зізналася, що в майбутньому хоче відкрити власний заклад. Читайте інтерв’ю з Мариною Кобчук просто зараз!

Як відреагували знайомі, коли вперше побачили вас по телевізору?

На мене на шоу всі робили ставки, але до останнього ніхто не вірив, що я пройду у двадцятку і взагалі пройду на телекастинг. Було дуже багато охочих, і, звичайно ж, це була крапля в морі. Коли я сказала рідним, що пройшла і мене обрали, то всі були здивовані і підтримували. Ця хвиля щастя відразу відчувалася!

На «МастерШеф» ви пройшли майже до кітелів. Як ви жили весь цей час без спорту і фізичних тренувань?

Звичайно, без спорту мені було дуже важко. Перший час я намагалася тримати себе в формі, але потім зрозуміла, що на шоу це не вийде. Адже часу стрибати, бігати і відтискатися немає. Він то є, але у вільний час хотілося повчитися, поспати і відпочити, бо зйомки дуже важкі, з ранку до вечора. Тому в перший місяць на проєкті я відпустила спорт. Мене мучила совість і накривала лінь… Та якось одного дня ми всі сиділи на терасі, був вихідний, і коли я спускалася до компанії, на сходах дуже пошкодила ногу. Все закінчилося тим, що мені наклали гіпс. Я довго лежала, довго не ходила, довго кульгала і зрозуміла, що в спорт я скоро не повернуся. Швидше за все, це буде через місяці 2―3. І то мені ще потрібно кілька місяців на відновлення і реабілітацію.

А ось через рік, два або три ви себе бачите на кухні чи в спорті?

Ну, гадаю, якщо я відкрию свій ресторан, мені ніщо не завадить займатися спортом.

Ви хочете відкривати власний заклад?

Звичайно, хотілося б щось відкрити, але я розумію, що з цим зараз будуть проблеми. Карантин і криза все блокують. А ще складніше буде протримати це все на плаву, щоб воно не закрилося в перші 2―3 тижні. Тому потрібно зробити паузу. Прийти в форму, можливо, повернутися до спорту або відкрити канал на YouTube, де зніматиму ролики про кулінарію.

З ким із учасників проєкту ви продовжуєте спілкуватися?

Наразі з Міррою, Ірою, Яною. Мені здається, що з усіма. Можливо, ми навіть разом що-небудь відкриємо… Час покаже.

У перших випусках ви завжди залишалися в числі останніх, коли вас обирали в свої команди. Пізніше ситуація змінилася. Багато учасників не думали, що ви пройдете так далеко. Що ви думаєте про це?

У багатьох сформувався стереотип, що спортсмени дурні, вони нічого не знають, їм лише б побігати і пострибати. Але в мене дві вищі освіти на цей момент: одна економічна, друга ― медична. Мені здається, що мене недооцінювати не можна було. Та учасники так вирішили, що, можливо, я на щось не здатна. До самого останнього моменту мене недооцінювали, залишали осторонь. Але час минав, пізніше мене обирали в команди четвертою, п’ятою. І всі зрозуміли, що я не така слабка учасниця. Але факт залишається фактом: недооцінка мене як суперника 100 відсотків була.

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