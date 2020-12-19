Зрители шоу «МастерШеф»-10 знают Марину Кобчук по прозвищу «Клюшка». Девушка играет в хоккей за сборную Украины, является чемпионкой мира, Украины, вице-чемпионкой страны. Любит готовить, поэтому смотрит «МастерШеф» с 2012 года. На этой неделе она покинула проект, но призналась, что в будущем хочет открыть собственное заведение. Читайте интервью с Мариной Кобчук прямо сейчас!

Как отреагировали знакомые, когда впервые увидели вас по телевизору?

На меня на шоу все делали ставки, но до последнего никто не верил, что я пройду в двадцатку и вообще пройду на телекастинг. Было очень много желающих, и, конечно, это была капля в море. Когда я сказала родным, что прошла и меня выбрали, то все были удивлены и поддерживали. Эта волна счастья сразу чувствовалась!

На «МастерШефе» вы прошли почти до китилей. Как вы жили все это время без спорта и физических тренировок?

Конечно, без спорта мне было очень сложно. Первое время я пыталась держать себя в форме, но потом поняла, что на шоу это не получится. Ведь времени прыгать, бегать и отжиматься нет. Оно есть, но в свободное время хотелось поучиться, поспать и отдохнуть, так как съемки очень тяжелые, с утра до вечера. Поэтому в первый месяц на проекте я отпустила спорт. Меня мучала совесть и накрывала лень… Но как-то в один день мы все сидели на террасе, был выходной, и когда я спускалась к ребятам, на лестнице очень сильно повредила ногу. Все закончилось тем, что мне наложили гипс. Я долго лежала, долго не ходила, долго хромала и поняла, что в спорт я скоро не вернусь. Скорее всего, это будет через месяца 2―3. И то мне еще нужно пару месяцев на восстановление и реабилитацию.

А вот через год, два или три вы себя видите на кухне или в спорте?

Ну, мне кажется, что если я открою свой ресторан, мне ничто не помешает заниматься спортом.

Вы хотите открывать собственное заведение?

Конечно, хотелось бы что-то открыть, но я понимаю, что с этим сейчас будут проблемы. Карантин и кризис все блокируют. А еще сложнее будет продержать это все на плаву, чтобы оно не закрылось в первые 2―3 недели. Поэтому нужно сделать паузу. Прийти в форму, возможно, вернуться к спорту или открыть канал на YouTube, где буду снимать ролики о кулинарии.

С кем из участников проекта вы продолжаете общаться?

На данный момент, с Миррой, Ирой, Яной. Мне кажется, что со всеми. Возможно, мы даже совместно что-нибудь откроем… Время покажет.

В первых выпусках вы постоянно оставались в числе последних, когда вас выбирали в свои команды. Позже ситуация изменилась. Многие участники не думали, что вы пройдете так далеко. Что вы думаете по этому поводу?

У многих сформировался стереотип, что спортсмены глупые, они ничего не знают, им лишь бы побегать и попрыгать. Но у меня два высших образования на данный момент: одно экономическое, второе — медицинское. Мне кажется, меня недооценивать нельзя было. Но ребята так решили, что, возможно, я на что-то не способна. До самого последнего момента меня недооценивали, оставляли в стороне. Но время шло, позже меня выбирали в команды четвертой, пятой. И ребята поняли, что я не такая слабая участница. Но факт остается фактом: недооценка меня как соперника 100 процентов была.

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