Сьогодні, 19 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 16 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекали на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

До фіналу залишилося зовсім небагато, і кулінарам-аматорам довелося докласти максимум зусиль, щоб скласти іспит гостям — учасникам 2 сезону «МастерШеф. Професіонали»! Двом командам необхідно було розробити меню, зробити всі заготовки за 3 години і, звичайно ж, підкорити профі шедеврами високої кухні. Деяким учасникам завдання здавалося нездійсненним, оскільки кожна команда мала представити по 10 страв з усіляких різновидів м’яса.

Капітаном червоної команди стала Марія Кривенко, а синьої — Марина Кобчук. Працювали учасники на вулиці — на відкритій кухні. У ресторані «МастерШеф» аматори пригощали сьогодні вимогливих гостей: Єфима Кравченка, Сашу Цвігуна, Едика Канаряна, Толіка Цуперяка, Юлю Жигуліну і Валентина Брайчука. Скуштувавши страви аматорів, професіонали роздавали свої бали. Команда синіх набрала найбільше очків, а от червоні мусили визначити двох колег, які призвели до програшу. Сьогодні чорні фартухи надягнули Марія Кривенко та Юлія Краса.

Наступний конкурс був індивідуальним: кожен учасник вигадував страву, якою мав вразити суддів. Марині Кобчук як капітану-переможцю судді дозволили першою зробити вибір між 8 різними інгредієнтами: від найвишуканіших гребінців до ліверної ковбаси. Крім того, Марина мусила обрати, кому який інгредієнт дістанеться. Саме ці продукти мали стати зірками страв. Собі вона взяла яблука, адже хотіла приготувати смачний десерт. Ірі Раковчен учасниця дала шоколад, Міррі — вирізку, Дмитру Балиті — гребінці, Яні Балог — картоплю, Ірині Маленко — курку, Марії Кривенко — коропа, а Юлії Венедиктовій — ліверну ковбасу.

Однак Ектор пізніше сказав ще одну новину, якій учасники не зраділи. Той, хто отримував найгірший інгредієнт (Юлія Краса), також обирав додаткові інгредієнти для учасників! Юлія пішла в комору та винесла всім по одному інгредієнту. Цей продукт аматорам обов’язково потрібно було поєднати з головним продуктом у страві. Дмитру до гребінців Юлія вибрала томати, Міррі до вирізки — лайм, Ірі до шоколаду — м’ясо, Яні до картоплі — малину, а Ірі до курки — солодкий апельсин. До яблук Марини Юлія винесла цибулю, Маші — редис, а собі – червоний перець.

На вердиктах судді куштували першою страву Дмитра Балити — смажені гребінці з крекером, тартаром з гребінця і сібаса та желе із томатів. Ектору дуже сподобались правильно приготовані гребінці та ідеальне желе. Страву Мірри Борисової — вирізку з гарніром з цибулі та порею — Володимир Ярославський не оцінив, адже техніки були занадто легкими. Іра Раковчен приготувала реберця в шоколаді із сальсою з болгарського перцю, однак Ользі Мартиновській страва здалася засолодкою.

Ектор Хіменес-Браво похвалив Яну Балог за винахідливість та гармонійні смаки панакоти з картопляним пюре та малиновим соусом. Страва Марини Кобчук — тарталетка з компоте із яблук та цибулі — не вдалася, бо розвалювалася і мала несолодкий смак. Ірина Маленко запекла куряче філе з соусом жу та карамелізованими апельсинами, і на думку Ольги Мартиновської, цю страву в ресторані доїли б до кінця.

Марія приготувала маринований редис із лаймом та печеного коропа — Ектору сподобалася риба і техніки. Юлія Краса зробила желе з ліверної ковбаси та червоного перцю з яблуками, що, за словами Володимира Ярославського, тягне на витончену ресторанну закуску. У результаті, Марина та Мірра отримали чорні фартухи, адже в цьому конкурсі їхні страви були найгіршими.

А от на битві чорних сьогодні було найспекотніше! Адже учасники були за крок до отримання кітелів! На останню битву найслабших судді приготували найважчий конкурс сезону. Етапи для готування страв були розмежовані смугами-перепонами. Долаючи їх, аматори крок за кроком мали готувати свої страви. Від кожного учасника журі очікувало всього по одній страві. Однак перепони, які супроводжували їх весь цей конкурс, були нелегкими!

Чорним потрібно було приготувати вонтони з креветками, креветково-кокосовим соусом та овочами стир-фрай за 4 етапи. Перший ― нарізати овочі на повітряних кульках. Другий — працювати з тістом на підвісному столі. Третій — варити і смажити на сомбреро, на яких були прикріплені миски з водою. Четвертий — зробити презентації на високих поверхнях.

Першою вердикт суддів заслухала Марина. Ектору не сподобалася презентація та нарізка страви, а тісто взагалі було сирим. У Мірри були схожі помилки, але нарізка і страва були охайними. Страву Юлі Краси куштувала Ольга Мартиновська, яка відзначила гарне, тонке тісто і смак вонтонів. Страву Марії куштував Ектор. Йому вона здалася найпрезентабельнішою на вигляд: овочі були охайно нарізані, а вонтони добре смакували із соусом.

Отже, страви Юлі та Маші сьогодні були найкращими, тому дівчата піднялися на балкон. А от Міррі та Марині пощастило менше ― вони залишилися чекати доленосного рішення суддів.

Однак сьогодні страва Мірри була приготована охайніше, тому в 16 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишила Марина Кобчук.

А от Яна Балог, Ірина Раковчен, Мірра Борисова, Ірина Маленко, Юлія Венедиктова, Дмитро Балита та Марія Кривенко за свої старання одягнули омріяні білі кітелі!

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