Сегодня, 19 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 16 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждали участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

До финала осталось совсем немного, и кулинарам-любителям пришлось приложить максимум усилий, чтобы сдать экзамен гостям ― участникам 2 сезона «МастерШеф. Профессионалы»! Двум командам необходимо было разработать меню, сделать все заготовки и, конечно же, покорить профи шедеврами высокой кухни. Некоторым участникам задача казалась невыполнимой, поскольку каждая команда должна была представить по 10 блюд из всевозможных разновидностей мяса.

Капитаном красной команды стала Мария Кривенко, а синей ― Марина Кобчук. Работали участники на улице ― на открытой кухне. В ресторане «МастерШеф» любители угощали сегодня требовательных гостей: Ефима Кравченко, Сашу Цвигуна, Эдика Канаряна, Толика Цуперяка, Юлю Жигулину и Валентина Брайчука. Отведав блюда любителей, профессионалы раздавали свои баллы. Команда синих набрала больше очков, а вот красные должны были определить двух коллег, которые привели к проигрышу. Сегодня черные фартуки одели Мария Кривенко и Юлия Красота.

Следующий конкурс был индивидуальным: каждый участник придумывал блюдо, которым он должен был поразить судей. Марине Кобчук, как капитану победившей команды, судьи позволили первой сделать выбор между 8 различными ингредиентами: от изысканных гребешков до ливерной колбасы. Кроме того, Марина выбирала, кому и какой ингредиент достанется. Именно эти продукты должны были стать звездами блюд. Себе она взяла яблоки, ведь хотела приготовить вкусный десерт. Ире Раковчен участница дала шоколад, Мирре ― вырезку, Дмитрию Балите ― гребешки, Яне Балог ― картофель, Ирине Маленко ― курицу, Марии Кривенко ― карпа, а Юлии Венедиктовой ― ливерную колбасу.

Однако Эктор позже сообщил еще одну новость, которой участники не обрадовались. Тот, кто получал худший из ингредиентов (Юлия Красота), также выбирал дополнительные ингредиенты для участников! Юлия пошла в кладовую и вынесла всем по одному ингредиенту. Этот продукт любителям обязательно нужно было совместить с главным ингредиентом в блюде. Дмитрию к гребешкам Юлия выбрала томаты, Мирре к вырезке ― лайм, Ире к шоколаду ― мясо, Яне к картофелю ― малину, а Ире к курице ― сладкий апельсин. К яблокам Марины Юлия вынесла лук, Маше ― редис, а себе ― красный перец.

Судьи пробовали первым блюдо Дмитрия Балиты ― жареные гребешки с крекером, тартаром из гребешка и сибаса и желе из томатов. Эктору очень понравились правильно приготовленные гребешки и идеальное желе. Блюдо Мирры Борисовой ― вырезку с гарниром из лука и порея ― Владимир Ярославский не оценил, ведь техники были слишком легкими. Ира Раковчен приготовила ребрышки в шоколаде с сальсой из болгарского перца, однако Ольге Мартыновской блюдо показалось слишком сладким.

Эктор Хименес-Браво похвалил Яну Балог за изобретательность и гармоничные вкусы панакоты с картофельным пюре и малиновым соусом. Блюдо Марины Кобчук ― тарталетка с компоте из яблок и лука ― не удалось, потому что тарталетка разваливалась и вкус был несладкий. Ирина Маленко приготовила куриное филе с соусом жу и карамелизированными апельсинами, и по мнению Ольги Мартыновской, это блюдо в ресторане доели бы до конца.

Мария приготовила маринованный редис с лаймом и печеного карпа ― Эктору понравились рыба и техники. Юлия Красота сделала желе из ливерной колбасы и красного перца с яблоками, что, по словам Владимира Ярославского, тянет на изящную ресторанную закуску. В результате, Марина и Мирра получили черные фартуки, ведь в этом конкурсе их блюда были худшими.

А вот на битве черных сегодня было очень жарко! Ведь участники были в шаге от получения кителей! На последнюю битву слабых судьи приготовили самый сложный конкурс сезона. Этапы для приготовления блюд были разделены полосами-преградами. Преодолевая их, аматоры шаг за шагом должны были готовить свои блюда. От каждого участника жюри ожидало всего по одному блюду. Однако преграды, которые сопровождали любителей весь этот конкурс, были нелегкими!

Черным нужно было приготовить вонтоны с креветками, креветочно-кокосовым соусом и овощами стир-фрай за 4 этапа. Первый ― нарезать овощи на воздушных шариках. Второй ― работать с тестом на подвесном столе. Третий ― варить и жарить на сомбреро, на которых были прикреплены миски с водой. Четвертый ― сделать презентации на высоких поверхностях.

Первой вердикт судей заслушала Марина. Эктору не понравилась презентация и нарезка блюда, а тесто вообще было сырым. У Мирры были похожие ошибки, но нарезка и блюдо были опрятными. Блюдо Юли Красоты пробовала Ольга Мартыновская, которая отметила хорошее, тонкое тесто и вкус вонтонов. Блюдо Марии пробовал Эктор. Ему оно показалось самым презентабельным на вид: овощи были аккуратно нарезанные, а вонтоны были хороши с соусом.

Итак, блюда Юли и Маши сегодня были лучшими, поэтому девушки поднялись на балкон. А вот Мирре и Марине повезло меньше ― они остались ждать судьбоносного решения судей.

Однако сегодня блюдо Мирры было приготовлено опрятнее, поэтому в 16 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинула Марина Кобчук.

А вот Яна Балог, Ирина Раковчен, Мирра Борисова, Ирина Маленко, Юлия Венедиктова, Дмитрий Балита и Мария Кривенко за свои старания одели желанные белые кители!

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