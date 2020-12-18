Уже завтра, 19 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 16 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

До фіналу залишилося зовсім небагато, і кулінарам-аматорам доведеться докласти максимум зусиль, щоб здати іспит учасникам другого сезону «МастерШеф. Професіонали»! Дві команди спробують здивувати вимогливих гостей. За 3 години їм необхідно розробити меню, зробити всі заготовки і, звичайно ж, підкорити профі шедеврами високої кухні. Для деяких учасників завдання здасться нездійсненним, оскільки кожна команда повинна представити аж по 10 м’ясних страв з усіляких різновидів м’яса. Хто ж отримає чорний фартух і критику шеф-кухарів, а хто ― жаданий кітель?

Video: 16 випуск «МастерШеф»-10: хто по-справжньому шокує професіоналів? Мастер шеф 10 сезон 16 випуск будуть готувати для професіоналів. Учасники будуть готувати для супермам в Мастер шеф 10 сезон 16випуск

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