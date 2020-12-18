Уже завтра, 19 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 16 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

До финала осталось совсем немного, и кулинарам-аматорам придется приложить максимум усилий, чтобы сдать экзамен участникам второго сезона «МастерШеф. Профессионалы»! Две команды попробуют удивить требовательных гостей. За 3 часа им необходимо разработать меню, сделать все заготовки и, конечно же, покорить профи шедеврами высокой кухни. Для некоторых участников задание покажется невыполнимым, поскольку каждая команда должна представить аж по 10 мясных блюд из всевозможных разновидностей мяса. Кто же получит черный фартук и критику шеф-поваров, а кто — заветный китель?

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