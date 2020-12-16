Булгур з куркою і овочами – смачна, корисна і низькокалорійна страва. Ще одним його великим плюсом є швидке і просте приготування. Булгур покращує травлення, нормалізує кровообіг і зміцнює імунну систему. Покроковий рецепт булгура з куркою і овочами від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

куряча грудка – 1 шт.

булгур – 200 г

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

помідор – 1 шт.

зелений перець – 1 шт.

коріандр, бадьян, копчена паприка, чорний перець, кінза і сіль – за смаком

рослинна олія

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Інгредієнти для маринаду:

соєвий соус

гірчиця

коріандр

Приготування:

Куряче філе розрізаємо великою соломкою і маринуємо мінімум 2 години, але краще 12 годин. Обсмажуємо грудку на грилі до рум’яної скоринки. На соняшниковій олії обсмажуємо цибулю, моркву, перець і збитий у блендері помідор. Всі спеції змелюємо у кавомолці. Відварюємо булгур. З’єднуємо курку, булгур, овочі, сіль і тушкуємо до готовності. В кінці додаємо дрібно нарізану кінзу.

Смачного!

Джерело: Instagram – vovatrozkii1

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