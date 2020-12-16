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Булгур з куркою і овочами: рецепт від Володимира Троцького

16.12.2020

Булгур з куркою і овочами смачна, корисна і низькокалорійна страва. Ще одним його великим плюсом є швидке і просте приготування. Булгур покращує травлення, нормалізує кровообіг і зміцнює імунну систему. Покроковий рецепт булгура з куркою і овочами від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

Булгур с курицей и овощами: рецепт от Владимира Троцкого

Інгредієнти:

  • куряча грудка 1 шт.
  • булгур 200 г
  • морква 1 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • помідор 1 шт.
  • зелений перець 1 шт.
  • коріандр, бадьян, копчена паприка, чорний перець, кінза і сіль – за смаком
  • рослинна олія

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Інгредієнти для маринаду:

  • соєвий соус
  • гірчиця
  • коріандр

Приготування:

  1. Куряче філе розрізаємо великою соломкою і маринуємо мінімум 2 години, але краще 12 годин.
  2. Обсмажуємо грудку на грилі до рум’яної скоринки.
  3. На соняшниковій олії обсмажуємо цибулю, моркву, перець і збитий у блендері помідор.
  4. Всі спеції змелюємо у  кавомолці.
  5. Відварюємо булгур.
  6. З’єднуємо курку, булгур, овочі, сіль і тушкуємо до готовності.
  7. В кінці додаємо дрібно нарізану кінзу.

Смачного!

Джерело: Instagram vovatrozkii1

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