Глядачі шоу «МастерШеф»-10 знають Аліну Матвійчук як урівноважену і працелюбну учасницю. Шкільну освіту вона здобула в Італії, де живе її мама, але потім повернулася до Кам’янця-Подільського. В Україні здобула фах хіміка. Згодом працювала інженером-технологом на цементному заводі в Брюсселі, де й вийшла заміж за свого колегу. Аліна любить готувати, колись мала свою кав’ярню. Цього тижня вона залишила проєкт, але зізналася, що тепер хоче знову працювати в кондитерці. Читайте інтерв’ю з Аліною Матвійчук просто зараз!

Що казали рідні, коли вперше побачили вас на телеекранах?

Точно скажу, що й до проєкту мене дуже сильно підтримувала сестра. Мама була нейтральної думки. Та коли побачили мене на телеекранах ― вони були задоволені! Я думала, що на екрані негарно виглядаю, погано говорю і червонію. Та мене підтримували рідні, тому я не хвилювалася.

Було дуже багато коментарів у соцмережах про те, що глядачі бачили вас у суперфіналі. Як ви гадаєте, чого вам не вистачило для того, щоб стати фіналісткою?

Я навіть не знаю, якщо чесно… Мені приємно, що велика кількість людей мене підтримувала! Я себе також бачила якщо не в суперфіналі, то в кітелях. А що сталося цього разу, у цей фатальний день, досі для мене загадка…

Які емоції ви відчували, коли залишали кухню проєкту?

Я чомусь відчувала тривогу ще за день до того, як мала піти. У мене є якась чуйка. І за день до того, хоч наша команда й виграла в конкурсі, я почувалася дуже погано. Я просто обіймала всіх, кого можна, і в мене були сльози. Певною мірою я відчувала, що буде щось недобре. Залишати проєкт було дуже важко, бо я усвідомлювала, що конкурс був настільки легкий! Чому так сталося, досі не розумію…

Чим ви будете займатися далі?

Планую повернутися у Брюссель. Також один із кондитерів, який мені дуже імпонує там, запрошує мене до себе. У той самий день, коли я вилетіла з проєкту, він мені написав, що побачив мене на «МастерШеф». Я написала, що скоро повернусь у Брюссель і зайду на смачний десерт. Може, вдасться потрапити до нього на стажування? (Усміхається. — Прим. ред.).

З ким ви найбільше спілкувалися на проєкті?

З Катею, Яною, Ірою та Машею.

Як будете розвиватися після шоу «МастерШеф»?

Я планую розвиватися в кондитерській справі. Шкода, що ніхто так і не дізнався про те, що моя сильна сторона ― десерти. Я сюди прийшла з кондитеркою і за весь проєкт готувала десерти всього двічі…

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