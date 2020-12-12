Зрители шоу «МастерШеф»-10 знают Алину Матвийчук как уравновешенную и трудолюбивую участницу. Школьное образование она получила в Италии, где живет ее мама, но потом вернулась в Каменец-Подольский. В Украине получила специальность химика. Впоследствии работала инженером-технологом на цементном заводе в Брюсселе, где и вышла замуж за своего коллегу. Алина любит готовить, когда-то имела свою кофейню. На этой неделе она покинула проект, но призналась, что теперь хочет снова работать в кондитерке. Читайте интервью с Алиной Матвийчук прямо сейчас!

Что говорили родные, когда впервые увидели вас на телеэкранах?

Точно скажу, что до проекта меня очень сильно поддерживала сестра. Мама была нейтрального мнения. Но когда увидели меня на телеэкранах, они были довольны! Я думала, что на экране некрасиво выгляжу, плохо говорю и краснею. Но меня поддерживали родные, поэтому я не волновалась.

Было очень много комментариев в соцсетях о том, что зрители видели вас в суперфинале. Как вы думаете, чего вам не хватило для того, чтобы стать финалисткой?

Я даже не знаю, если честно… Мне приятно, что большое количество людей меня поддерживало! Я себя тоже видела если не в суперфинале, то в кителях. А что произошло на этот раз, в этот роковой день, до сих пор для меня загадка…

Какие эмоции вы испытывали, когда покидали кухню проекта?

Я почему-то чувствовала тревогу еще за день до того, как должна была уйти. У меня есть какая-то чуйка. И за день до того, несмотря на то, что наша команда выиграла в конкурсе, я себя чувствовала очень плохо. Я просто обнимала всех, кого можно, и у меня были слезы. В какой-то мере я чувствовала, что будет что-то неладное. Покидать проект было очень трудно, потому что я понимала, что конкурс был настолько легок! Почему так произошло, до сих пор не понимаю …

Чем вы будете заниматься дальше?

Планирую вернуться в Брюссель. Также один из кондитеров, который мне очень импонирует там, приглашает меня к себе. В тот самый день, когда я вылетела из проекта, он мне написал, что увидел меня на «МастерШеф». Я написала, что скоро вернусь в Брюссель и зайду на вкусный десерт. Может, удастся попасть к нему на стажировку? (Улыбается. ― Прим. ред.).

С кем вы больше общались на проекте?

С Катей, Яной, Ирой и Машей.

Как будете развиваться после шоу «МастерШеф»?

Я планирую развиваться в кондитерском деле. Жаль, что никто так и не узнал о том, что моя сильная сторона ― десерты. Я сюда пришла с кондитеркой и за весь проект готовила десерты всего два раза…

Читайте нас также в Viber и Telegram.