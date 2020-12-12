Сьогодні, 12 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 15 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекали на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

Найкращі кулінари-аматори ювілейного сезону «МастерШеф» змагалися в конкурсі, присвяченому карантинним умовам. Вони поділилися на дві команди, капітанами яких стали Ірина Маленко (червоні) та Мірра Борисова (сині). Перед ними стояло завдання закупити на тисячу гривень продуктів у супермаркеті, яких би вистачило родині з трьох осіб на тиждень. Ба більше, учасники лишень за півтори години мусили приготувати страви, заготовки і напівфабрикати, щоб сімейство могло харчуватися протягом семи днів. Оцінювали результати кулінарів учасниці проєкту «Супермама».

На кухню шоу «МастерШеф» завітали: Анна Тарнавська – блогерка і мама трьох синочків, Наталя Ярмоленко – епатажна диджейка Мадонна, мама двох синів та Олена Глузд – бізнесвумен, супермама трьох дітей, яких виховує суворо.

Спочатку супермами взялися до страв синьої команди. За 40 хвилин вони розігріли заготовки та напівфабрикати. Далі матусі працювали зі стравами червоної команди, на що витратили 15 хвилин. Усі страви вони поставили на стіл і запитали професійну думку суддів.

Найбільше журі та супермамам сподобалася робота червоної команди. У неї були смачні страви з лосося та десерти. А от у синіх вони похвалили лише одну страву і компот. Тому в першому конкурсі перемогла команда Ірини Маленко. Відтак Мірра Борисова обрала двох чорних — себе, як капітана команди, та Юлю Красу, голубці якої були сирими та солодкими.

У другому конкурсі капітаном червоної команди знову стала Ірина Маленко. Команду жовтих очолила Марина Кобчук, а синіх – Марія Кривенко. Учасники підійшли до поверхонь, на кожній з яких було по 9 ідентичних страв під баранцями. Відкривали їх аматори по одному і лише за сигналом суддів. Це були відомі, класичні страви, але приготовані з помилками. Що саме не так – мали визначити аматори.

Якщо відповідь була правильною, судді зараховували команді один бал, а якщо ні – черга переходила до наступних команд. Від кількості балів залежала кількість продуктів, які надавалися для приготування. Наприкінці завдання судді отримували від кожної команди обід із трьох страв: закуска холодна, гаряча та основна страва.

Команда жовтих здобула найбільше балів – 4. Вона обрала сезонні страви: овочі, рибу та свинний ошийок. Сині, набравши 3 бали, обрали два набори: вегетаріанський і відходи. А командна червоних, з 1 балом, не могла працювати на кухні, адже набір відходів уже забрала синя команда. Тому всім учасникам команди судді дали чорні фартухи.

Першою по вердикт до журі вишла команда синіх. Основною їхньою стравою був м’ясний галатин у курячій шкірці з броколіні та соусами. Однак Ектору не сподобалася диспропорція страв, і броколіні були перетриманими. Як гарячу закуску дівчата презентували фалафель з шампіньйонами та соусом на основі біску. А ця страва сподобалася Володимиру Ярославському. Холодну закуску куштувала Ольга Мартиновська. Сині приготували варіацію боулу з броколі та авокадо. Але кіноа було недосмаженим, а спецій узагалі недостатньо для боулу.

Наступною до суддів вийшла команда жовтих. На основне вона подала свинячий стейк з картопляним пюре і соусом на основі буряку. Однак Ектор розкритикував смакові поєднання інгредієнтів. Гаряча закуска — куряча кулька з яблуком та морквяним соусом — Володимиру не сподобалася, адже була недосмаженою. Про холодну закуску — мариновану в малині рибу з калиною та карпачо з груш ― Ольга Мартиновська зазначила, що риба замаринована неправильно, а презентація на дуже низькому рівні.

Обидві команди впоралися зі своїми стравами погано. Судді були прикро вражені, що наприкінці сезону учасники подають страви такого низького рівня. Та одна команда все ж попрацювала трішки краще над смаками, – це були сині. Тому жовті залишилися обирати найслабшого учасника конкурсу. Марина Кобчук, капітан команди, одягнула чорний фартух на себе.

На конкурсі чорних цього разу зібралося 6 учасників: Юлія Краса, Дмитро Балита, Аліна Матвійчук, Ірина Маленко, Марина Кобчук та Мірра Борисова. Завдання було дуже складним: приготувати лосось із тушкованими овочами, грибним жу та грибними чипсами. Однак судді зробили для аматорів додаткове ускладнення — жодних девайсів їм не видали! Натомість вони отримали фольгу, пергамент і пакети-слайдери.

Коли час вийшов, Іра, Мірра та Дмитро підійшли зі своїми стравами до суддів. Страву Мірри сьогодні куштував Ектор Хіменес-Браво. Йому сподобався ароматний соус, охайна нарізка овочів та чудова риба. Страву Ірини оцінював Володимир Ярославський, якому припали до смаку овочі та риба. Дмитро почув вердикт від Ольги Мартиновської, яка вподобала охайність рибного філе, консистенцію соусу та смак самої риби.

Наступними зі своїми стравами до суддів підійшли Юлія Венедиктова (Краса), Аліна Матвійчук та Марина Кобчук. Однак Ектор одразу помітив, що у страві Аліни не було важливого елементу – соусу. Скуштувавши рибу, суддя відчув, що вона підгоріла та пересмажена. Страву Юлії Краси куштував Володимир. Йому сподобалися смак та запах. Роботу Марини Кобчук оцінювала Ольга, яка похвалила гарнір та рибу, але соус та гриби їй здалися сумнівними.

Найгіршою на битві чорних виявилася страва Аліни Матвійчук. Тому саме вона у 15 випуску «МастерШеф»-10 залишила проєкт.

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