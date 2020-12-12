Сегодня, 12 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 15 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждали участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

Лучшие кулинары-любители юбилейного сезона «МастерШеф» соревновались в конкурсе, посвященном карантинным условиям. Они разделились на две команды, капитанами которых стали Ирина Маленко (красные) и Мирра Борисова (синие). Перед ними стояло задание закупить на тысячу гривен продуктов в супермаркете, которых бы хватило семье из трех человек в неделю. Более того, участники всего за полтора часа должны были приготовить блюда, заготовки и полуфабрикаты, чтобы семейство могло питаться в течение семи дней. Оценивали результаты аматоров участницы проекта «Супермама».

На кухню шоу «МастерШеф» наведались Анна Тарнавская ― блогер и мама троих сыновей, Наталья Ярмоленко ― эпатажная диджей Мадонна, мама двух сыновей и Елена Глузд ― бизнесвумен, супермама троих детей, которых воспитывает строго.

Сначала супермамы взялись за блюда синей команды. За 40 минут они разогрели заготовки и полуфабрикаты. Далее мамочки работали с блюдами красной команды, на что потратили 15 минут. Все блюда они поставили на стол и поинтересовались профессиональным мнением судей.

Больше всего жюри и супермамам понравилась работа красной команды. У нее были вкусные блюда из лосося и десерты. А вот у команды синих они похвалили только одно блюдо и компот. Поэтому в первом конкурсе победила команда Ирины Маленко. Мирра Борисова выбрала двух черных ― себя, как капитана команды, и Юлю Красоту, голубцы которой были сырыми и сладкими.

Во втором конкурсе капитаном красной команды снова стала Ирина Маленко. Команду желтых возглавила Марина Кобчук, а синих ― Мария Кривенко. Участники подошли к поверхностям, на каждой из которых было по 9 идентичных блюд под барашками. Открывали их любители по одному и только по сигналу судей. Это были известные, классические блюда, но приготовленные с ошибками. Что именно не так ― должны были определить участники.

Если ответ был правильным, судьи зачисляли любителям один балл, а если нет ― очередь переходила к следующим командам. От количества баллов зависело количество продуктов, которые предоставлялись для приготовления. В конце задания судьи получали от каждой команды обед из трех блюд: закуска холодная, горячая и основное блюдо.

Команда желтых набрала наибольшее количество баллов ― 4. Она выбрала сезонные блюда: овощи, рыбу и свиной ошеек. Синие, набрав 3 балла, выбрали два набора: вегетарианский и отходы. А командная красных, с 1 баллом, не могла работать на кухне, ведь набор отходов уже взяла синяя команда. Поэтому всем участникам команды судьи дали черные фартуки.

Первой за вердиктом к судьям пошла команда синих. Основным их блюдом был мясной галатин в куриной шкурке с брокколини и соусами. Однако Эктору не понравилась диспропорция блюд, и брокколини были передержаны. Как горячую закуску девушки презентовали фалафель с шампиньонами и соусом на основе биска. Это блюдо понравилось Владимиру Ярославскому. Холодную закуску пробовала Ольга Мартыновская. Синие приготовили вариацию боула с брокколи и авокадо. Но киноа было недожаренным, а специй вообще недостаточно для боула.

Следующей к судьям вышла команда желтых. На основное она подала свиной стейк с картофельным пюре и соусом на основе свеклы. Однако Эктор раскритиковал вкусовые сочетания ингредиентов. Горячая закуска ― куриный шарик с яблоком и морковным соусом ― Владимиру не понравилась, ведь была недожаренной. О холодной закуске ― маринованной в малине рыбе с калиной и карпаччо из груш ― Ольга Мартыновская отметила, что рыба замаринована неправильно, а презентация на очень низком уровне.

Обе команды справились со своими блюдами очень плохо. Судьи были шокированы, что в конце сезона участники подают блюда такого низкого уровня. Однако одна команда все же поработала немного лучше над вкусами ― это были синие. Поэтому желтые остались выбирать самого слабого участника конкурса. Марина Кобчук, капитан команды, надела черный фартук на себя.

На конкурсе черных в этот раз собралось 6 участников: Юлия Красота, Дмитрий Балита, Алина Матвийчук, Ирина Маленко, Марина Кобчук и Мирра Борисова. Задача была очень сложной: приготовить лосось с тушеными овощами, грибным жу и грибными чипсами. Однако судьи сделали для любителей дополнительное осложнение ― никаких девайсов им не выдали! Вместо этого они получили фольгу, пергамент и пакеты-слайдеры.

Когда время вышло, Ира, Мирра и Дмитрий подошли со своими блюдами к судьям. Блюдо Мирры сегодня пробовал Хименес-Браво. Ему понравился ароматный соус, аккуратная нарезка овощей и замечательная рыба. Блюдо Ирины оценивал Владимир Ярославский, которому понравились овощи и рыба. Дмитрий услышал вердикт от Ольги Мартыновской, которой понравилась аккуратность рыбного филе, консистенция соуса и вкус самой рыбы.

Следующими со своими блюдами к судьям подошли Юлия Венедиктова (Красота), Алина Матвийчук и Марина Кобчук. Однако Эктор сразу заметил, что в блюде Алины не было важного элемента ― соуса. Отведав рыбу, он почувствовал, что она подгорелая и пережаренная. Блюдо Юлии Красоты пробовал Владимир. Ему понравились вкус и запах. Работу Марины Кобчук оценивала Ольга, которая похвалила гарнир и рыбу, но соус и грибы ей показались сомнительными.

Самым плохим на битве черных оказалось блюдо Алины Матвийчук. Поэтому именно она в 15 выпуске «МастерШеф»-10 покинула проект.

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