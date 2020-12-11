Уже завтра, 12 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 15 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

Кращі кулінари-аматори ювілейного сезону змагатимуться в конкурсі, присвяченому карантинним умовам. Вони поділяться на команди, щоб купити продукти, яких би вистачило родині з трьох осіб на тиждень. Ба більше, учасникам лишень за півтори години доведеться приготувати страви, заготовки і напівфабрикати, щоб сімейство могло харчуватися протягом семи днів. Оцінювати результати кулінарів будуть учасниці проєкту «Супермама». Хто ж підкорить вимогливих гостей, а хто отримає чорний фартух?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 15 випуск «МастерШеф»-10: чиї страви роздратують учасниць шоу «Супермама»? Мастер шеф 10 сезон 15 випуск будуть готувати для супермам. Учасники будуть готувати для супермам в Мастер шеф 10 сезон 15 випуск

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