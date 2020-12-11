Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

15 випуск «МастерШеф»-10: чиї страви роздратують учасниць шоу «Супермама»?

11.12.2020

Уже завтра, 12 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 15 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

Кращі кулінари-аматори ювілейного сезону змагатимуться в конкурсі, присвяченому карантинним умовам. Вони поділяться на команди, щоб купити продукти, яких би вистачило родині з трьох осіб на тиждень. Ба більше, учасникам лишень за півтори години доведеться приготувати страви, заготовки і напівфабрикати, щоб сімейство могло харчуватися протягом семи днів. Оцінювати результати кулінарів будуть учасниці проєкту «Супермама». Хто ж підкорить вимогливих гостей, а хто отримає чорний фартух?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 15 випуск «МастерШеф»-10: чиї страви роздратують учасниць шоу «Супермама»?

Мастер шеф 10 сезон 15 випуск будуть готувати для супермам. Учасники будуть готувати для супермам в Мастер шеф 10 сезон 15 випуск

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати