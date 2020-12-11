Уже завтра, 12 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 15 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

Лучшие кулинары-аматоры юбилейного сезона сразятся в конкурсе, посвященном карантинным условиям. Они поделятся на команды, чтобы купить продукты, которых бы хватило семье из трех человек на неделю. Более того, участникам всего лишь за полтора часа придется приготовить блюда, заготовки и полуфабрикаты, чтобы семейство могло питаться в течение семи дней. Оценивать результаты кулинаров будут участницы проекта «Супермама». Кто же покорит требовательных гостей, а кто получит черный фартук?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 15 выпуск «МастерШеф»-10: чьи блюда выведут из себя участниц шоу «Супермама»? Мастер шеф 10 сезон 15 выпуск кулинары будут готовить для для супермам. Участники будут кулинары будут готовить для для супермам в Мастер шеф 10 сезон 15 выпуск

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