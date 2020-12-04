Уже завтра, 5 грудня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 14 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

10 найкращих кулінарів-аматорів країни змагатимуться в інтертейменті на кухні «МастерШеф»! Навіть судді зауважать, що такого рівня складності не було за всі 10 сезонів проєкту. А все тому, що учасники повинні розділитися на пари і лишень за півтори години приготувати сет із трьох вишуканих ресторанних страв. Кожна страва має об’єднувати і шоу, і концепцію сету. Хто представить раціон лісоруба, а хто проведе урок хімії? Чий інтертеймент найбільше вразить суддів?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

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Video: 14 випуск «МастерШеф»-10: Чий інтертеймент найбільше вразить суддів? Мастер шеф 10 сезон 14 випуск будуть готувати для Тіни Кароль. Учасники будуть готувати для Тіни Кароль в Мастер шеф 10 сезон 14 випуск

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