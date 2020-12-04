Уже завтра, 5 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 14 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

10 лучших кулинаров-аматоров страны сразятся в интертейменте на кухне «МастерШеф»! Даже судьи отметят, что такого уровня сложности не было за все 10 сезонов проекта. А все потому, что участники должны разделиться на пары и всего лишь за полтора часа приготовить сет из трех изысканных ресторанных блюд. Каждое блюдо должно объединять и шоу, и концепцию сета. Кто представит рацион лесоруба, а кто проведет урок химии? Чей интертеймент больше всех поразит судей?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

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Video: 14 выпуск «МастерШеф»-10: Чей интертеймент больше всех поразит судей? Мастер шеф 10 сезон 14 выпуск кулинары будут готовить для Тины Кароль. Участники будут кулинары будут готовить для Тины Кароль в Мастер шеф 10 сезон 14 выпуск

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