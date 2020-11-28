З перших хвилин у 13 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 13 випуску, вже зараз.

На битві чорних сьогодні було тільки троє учасників: Олександр Горчаков, Марина Шмалько та Яна Балог. Кожен з них мав приготувати по дві смачні страви ресторанного рівня. За першим столом учасники готували ньокі, а на другій поверхні – ризото. Однак працювати вони повинні були… у підвішених сітках! На приготування страв судді дали 1,5 години. У результаті, Яна Балог та Марина Шмалько добре впоралися зі своїми етапами конкурсу.

А от Олександр Горчаков не зміг приборкати незручну сітку і в 13 випуску «МастерШеф»-10 залишив кухню проєкту.

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