Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кто покинул «МастерШеф»-10 в 13 выпуске от 28.11.2020

28.11.2020

С первых минут в 13 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 13 выпуске, уже сейчас.

На битве черных сегодня было только трое участников: Александр Горчаков, Марина Шмалько и Яна Балог. Каждый из них должен был приготовить по два вкусных блюда ресторанного уровня. За первым столом участники готовили ньокки, а на второй поверхности ― ризотто. Однако работать они должны были… в подвешенных сетях! На приготовление блюд судьи дали 1,5 часа. В результате, Яна Балог и Марина Шмалько хорошо справились со своими этапами конкурса. 

А вот Александр Горчаков не смог укротить неудобную сеть и в 13 выпуске «МастерШеф»-10 покинул кухню проекта.

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить