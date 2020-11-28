С первых минут в 13 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 13 выпуске, уже сейчас.

На битве черных сегодня было только трое участников: Александр Горчаков, Марина Шмалько и Яна Балог. Каждый из них должен был приготовить по два вкусных блюда ресторанного уровня. За первым столом участники готовили ньокки, а на второй поверхности ― ризотто. Однако работать они должны были… в подвешенных сетях! На приготовление блюд судьи дали 1,5 часа. В результате, Яна Балог и Марина Шмалько хорошо справились со своими этапами конкурса.

А вот Александр Горчаков не смог укротить неудобную сеть и в 13 выпуске «МастерШеф»-10 покинул кухню проекта.

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