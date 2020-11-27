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13 випуск «МастерШеф»-10: навіщо на кухню шоу повернуться фіналісти другого сезону «Професіоналів»?

27.11.2020

Уже завтра, 28 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 13 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

У новому випуску аматори працюватимуть зі справжніми майстрами кулінарної справи! Капітанами команд у конкурсі стануть фіналісти другого сезону «МастерШеф. Професіонали» Едик, Саша і дядько Женя! Щоб потрапити до них у команду, потрібно приготувати вишукану страву, яка припаде комусь із них до смаку. На приготування в аматорів буде два етапи по 15 хвилин!

Та якщо страва не сподобається жодному з профі, її автор отримає чорний фартух. Після формування команд учасникам треба буде приготувати по три страви високого ресторанного рівня з монопродуктом, який стане зіркою всіх страв. Інгредієнт вибере капітан! Хто ж переможе під шефством професіоналів, а хто залишить проєкт?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 13 випуск «МастерШеф»-10: навіщо на кухню шоу повернуться фіналісти другого сезону «Професіоналів»?

Мастер шеф 10 сезон 13 випуск будуть працювати з професіоналами. Учасники будуть вибирати продукти в темній кімнаті в Мастер шеф 10 сезон 13 випуск

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