Уже завтра, 28 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 13 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

В новом выпуске аматоры будут работать с настоящими мастерами кулинарного дела! Капитанами команд в конкурсе станут финалисты второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Эдик, Саша и дядя Женя! Чтобы попасть к ним в команду, нужно приготовить изысканное блюдо, которое придется кому-то из них по вкусу. На приготовление у любителей будет два этапа по 15 минут!

Но если же блюдо не понравится ни одному из профи, его автор получит черный фартук. После формирования команд участникам предстоит приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня с монопродуктом, который станет звездой всех блюд. Ингредиент выберет капитан! Кто же победит под шефством профессионалов, а кто покинет проект?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 13 выпуск «МастерШеф»-10: зачем на кухню шоу вернутся финалисты второго сезона «Профессионалов»? Мастер шеф 10 сезон 13 выпуск участники будут будут работать с проффесионалами. Участники будут выбирать продукты в темной комнате в Мастер шеф 10 сезон 13 выпуск

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