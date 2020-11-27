Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

13 выпуск «МастерШеф»-10: зачем на кухню шоу вернутся финалисты второго сезона «Профессионалов»?

27.11.2020

Уже завтра, 28 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 13 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

В новом выпуске аматоры будут работать с настоящими мастерами кулинарного дела! Капитанами команд в конкурсе станут финалисты второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Эдик, Саша и дядя Женя! Чтобы попасть к ним в команду, нужно приготовить изысканное блюдо, которое придется кому-то из них по вкусу. На приготовление у любителей будет два этапа по 15 минут! 

Но если же блюдо не понравится ни одному из профи, его автор получит черный фартук. После формирования команд участникам предстоит приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня с монопродуктом, который станет звездой всех блюд. Ингредиент выберет капитан! Кто же победит под шефством профессионалов, а кто покинет проект?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 13 выпуск «МастерШеф»-10: зачем на кухню шоу вернутся финалисты второго сезона «Профессионалов»?

Мастер шеф 10 сезон 13 выпуск участники будут будут работать с проффесионалами. Участники будут выбирать продукты в темной комнате в Мастер шеф 10 сезон 13 выпуск

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить