З перших хвилин у 12 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 12 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних за місце в десятці найкращих кулінарів-аматорів країни сьогодні змагалися лише дівчата: Яна Балог, Аліна Матвійчук, Марина Кривенко, Ірина Маленко та Марина Шмалько. Кожна з учасниць мала приготувати сібас з овочами стир-фрай. У цій страві потрібно ідеально нарізати овочі для жульєну, а також зробити ідентичну презентацію, як у журі.

На приготування страв аматорки мали одну годину. Однак замість зручних твердих поверхонь вони мусили нарізати овочі на… надувних кульках. Якщо одна кулька лускала, учасниці могли використати запасні кульки ― до 10 на людину.

За підсумком конкурсу Яна Балог, Аліна Матвійчук та Ірина Маленко впоралися з завданням на відмінно. Вердикту суддів очікували лише Марина Шмалько та Марина Кривенко. Коли учасниці зняли чорні фартухи, ті не на жарт захвилювалися, адже в обох дівчат була гарна презентація, нарізка і смачні страви. Тому в 12 випуску «МастерШеф»-10 не залишив ніхто!

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

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