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Кто покинул «МастерШеф»-10 в 12 выпуске от 21.11.2020

21.11.2020

С первых минут в 12 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 12 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных за место в десятке лучших кулинаров-любителей страны сегодня соревновались только девушки: Яна Балог, Алина Матвийчук, Марина Кривенко, Ирина Маленко и Марина Шмалько. Каждая из участниц должна была приготовить сибас с овощами стир-фрай. В этом блюде нужно было идеально нарезать овощи для жюльена, а также сделать идентичную презентацию блюда, как у жюри.

На приготовление у любителей был час. Но нарезать овощи они должны были не на удобных твердых поверхностях, а на… надувных шариках. Если один шарик лопал, участницам давали запасные ― до 10 шариков на человека.

По итогам конкурса Яна Балог, Алина Матвийчук и Ирина Маленко справились с заданием отлично. Вердикта судей ожидали только Марина Шмалько и Марина Кривенко. Когда участницы сняли черные фартуки, те не на шутку заволновались, ведь у обеих девушек была хорошая презентация, нарезка и вкусные блюда. Поэтому в 12 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта не покинул никто!

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

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