Сьогодні, 21 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом 12 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники відкривали власні ресторани. А що вони робили цього тижня? Подробиці — в матеріалі!

Темна кімната з тарганами, мишами та зміями в 10 сезоні «МастерШеф»! Першим у 12 випуску був класичний конкурс для кулінарів-аматорів, який став кошмаром наяву для деяких учасників. Їм довелося вибрати навпомацки 5 продуктів, які лежали, стояли і навіть висіли в темній кімнаті. Від того, що учасники брали, залежала їхня страва, адже вони зобов’язані використати всі інгредієнти, які вибрали наосліп.

Олександр приготував сьогодні свинину в кисло-солодкому ананасовому соусі, однак м’ясо на вигляд здавалося не апетитним, а пюре Ектору не сподобалося на смак. Наступним страву Ірини Раковчен куштував Володимир Ярославський. Вона приготувала креветки з часниковими чипсами і мус із печінки. Презентація виглядала дорого і красиво, суддя похвалив Ірину за смакові якості та креатив. Страву Марини куштувала Ольга Мартиновська. Учасниця подала тушковану свинину з пюре, смаженими грибами та жировою сіткою, які здивували суддю своїми смаковими якостями.

Марія приготувала ньокі з пюре із капусти з моцарелою. Ектор був приємно здивований роботою учасниці. Мірра сьогодні приготувала бебі-кальмарів, фаршированих пюре з лисичками та соусом, яких куштував Володимир Ярославський. Судді не дуже сподобався вигляд страви, проте на смак кальмари були неймовірно ніжними, тому всі судді проєкту похвалили Мірру за старання.

Наступною до суддів зі своєю стравою підійшла Аліна Матвійчук. Цього разу дівчина приготувала закуску на основі пряного печива з перлового борошна з додаванням карамелізованої цибулі, печінки та раків. Однак страва була непривабливою і на смак не дуже ― печиво розпалося на дрібні шматочки.

Страву Ірини Маленко куштував Ектор Хіменес-Браво. Учасниця вирішила приготувати смажену печінку у фритюрі з соусом та попкорном із гречки. Однак печінка була перетримана, а в соусі ― забагато борошна. Яна сьогодні приготувала коропа, загорнутого у власній шкірці, зі смаженими раками та грибами. Володимир Ярославський був задоволений стравою учасниці і ледь не з’їв її до останнього шматочка!

Юлія приготувала боули із нуту з легенями і пюре із сочевиці. Ольга Мартиновська одразу похвалила учасницю за неймовірну презентацію, а також за яскравий смак страви. Останнім зі своєю стравою до суддів підійшов Дмитро Балита. Він приготував фаршировану моркву з пюре із нуту і двома соусами. Однак його страва була схожою на домашню. У результаті конкурсу Іра Маленко, Саша та Аліна отримали чорні фартухи.

У наступному конкурсі Володимир Ярославський витягнув 11 значків. Перше завдання для аматорів ― розставити учасників за їхньою кулінарною силою. Учасник, якого інші вважають найсильнішим, брав значок першого місця. Найслабший отримував цифру 11. На перше місце учасники поставили Яну, а на останнє ― Сашу Горчакова. Кожен конкурсант у свою чергу обирав одну з коробок-загадок на поверхні, відкривав її та дізнавався, що йому потрібно готувати у першому турі. А от колеги робили ставки з огляду не лише на ім’я учасника, а й на страву, що йому випала. У кожного було по 25 гривень — це стартовий капітал. Як розпоряджатися грошима, вирішували самі аматори. Загалом вони могли зробити три ставки. Головне ― вкластися в суму і знати нюанси грального бізнесу.

У кожного учасника був свій коефіцієнт, який відповідав присвоєному йому номеру на значку. Наприклад, Яна грала під номером 1, тому її коефіцієнт був 1, і якщо учасник ставив на неї 5 гривень, то й виграти він міг тільки 5 гривень. Після турів учасники мали підрахувати зароблене, і троє аматорів з найменшими накопиченнями одягали чорні фартухи. А переможець конкурсу ― людина, яка заробила найбільше коштів, ― міг зняти чорний фартух.

Найбільше грошей ― аж 520 гривен ― виграв Олександр. Саме тому він зняв чорний фартух у другому випробуванні шоу. А от одягнулися в чорне одразу троє аматорів: Марія, у якої було 0 гривень, Яна — 20 гривень і Марина Шмалько — 50 гривень.

На конкурсі чорних були самі дівчата: Яна Балог, Аліна Матвійчук, Марина Кривенко, Ірина Маленко та Марина Шмалько. Кожна з учасниць мала приготувати сібас з овочами стир-фрай. У цій страві потрібно ідеально нарізати овочі для жульєну, а також зробити ідентичну презентацію, як у журі.

На приготування страв аматорки мали одну годину. Однак замість зручних твердих поверхонь вони мусили нарізати овочі на… надувних кульках. Якщо одна кулька лускала, учасниці могли використати запасні кульки ― до 10 на людину.

За підсумком конкурсу Яна Балог, Аліна Матвійчук та Ірина Маленко впоралися з завданням на відмінно. Вердикту суддів очікували лише Марина Шмалько та Марина Кривенко. Коли учасниці зняли чорні фартухи, ті не на жарт захвилювалися, адже в обох дівчат була гарна презентація, нарізка і смачні страви. Тому в 12 випуску «МастерШеф»-10 не залишив ніхто!

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