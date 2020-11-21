Сегодня, 21 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители насладились просмотром 12 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники открывали собственные рестораны. А что они делали на этой неделе? Подробности ― в материале!

Темная комната с тараканами, мышами и змеями в 10 сезоне «МастерШеф»! Первым в 12 выпуске был классический конкурс для кулинаров-любителей, который стал кошмаром наяву для некоторых участников. Им предстояло выбрать наощупь 5 продуктов, которые лежали, стояли и даже висели в темной комнате. От того, что участники брали, зависели их блюда, ведь они обязаны были использовать все ингредиенты, которые выбрали вслепую.

Александр приготовил свинину в кисло-сладком ананасовом соусе, однако мясо выглядело не аппетитно, а пюре Эктору не понравилось на вкус. Следующим блюдо Ирины Раковчен пробовал Владимир Ярославский. Она приготовила креветки с чипсами из чеснока и мусс из печени. Презентация выглядела дорого и красиво, судья похвалил Ирину за вкусовые качества и креатив. Блюдо Марины пробовала Ольга Мартыновская. Она подала тушеную свинину с пюре с поджаристыми грибами и жировой сеткой, которые удивили судью своими вкусовыми качествами.

Мария приготовила ньокки с пюре из капусты с моцареллой. Эктор был приятно удивлен работой участницы. Мирра сегодня приготовила беби-кальмаров, фаршированных пюре с лисичками и соусом, которые пробовал Владимир Ярославский. Судье не очень понравился вид блюда, но на вкус кальмары были невероятно нежными, поэтому все судьи проекта похвалили Мирру за старания.

Следующей к судьям со своим блюдом подошла Алина Матвийчук. На этот раз девушка приготовила закуску на основе пряного печенья из перловой муки с добавлением карамелизированного лука, печени и раков. Однако блюдо было непривлекательным и на вкус тоже не очень ― печенье распалось на мелкие кусочки.

Блюдо Ирины Маленко пробовал Эктор Хименес-Браво. Участница решила приготовить жареную печень во фритюре с соусом и попкорном из гречки. Однако печень была невкусной, а в соусе ― слишком много муки. Яна приготовила карпа, завернутого в собственной шкурке, с поджаренными раками и грибами. Владимир Ярославский был доволен блюдом участницы и едва не съел его до последнего кусочка!

Юлия приготовила боули из нута с легкими и пюре из чечевицы. Ольга Мартыновская сразу похвалила участницу за невероятную презентацию, а также за яркий вкус блюда. Последним со своим блюдом к судьям подошел Дмитрий Балита. Он приготовил фаршированную морковь с пюре из нута и двумя соусами. Однако блюдо любителя походило на домашнее. В результате конкурса Ира Маленко, Саша и Алина получили черные фартуки.

В следующем конкурсе Владимир Ярославский вытащил 11 значков. Первая задача для любителей ― расставить участников по их кулинарной силе. Участник, которого другие считают сильнейшим, получал значок первого места. Самый слабый получал цифру 11. На первое место поставили Яну, а на последнее ― Сашу Горчакова. Каждый из участников выбирал одну из коробок-загадок на поверхности, открывал ее и узнавал, что ему нужно готовить в первом туре. А вот коллеги делали ставки, исходя не только из имени участника, но и из названия блюда, которое ему выпало. У каждого было по 25 гривен ― это стартовый капитал. Как распоряжаться деньгами, решали сами аматоры. В целом они могли сделать три ставки. Главное ― уложиться в сумму и знать нюансы игорного бизнеса.

У каждого участника был свой коэффициент. Например, Яна играла под номером 1, поэтому ее коэффициент был 1, и если участник поставит на нее 5 гривен, то и выиграть он мог только 5 гривен. После туров аматоры должны были подсчитать заработанное, и трое любителей с наименьшими накоплениями надевали черные фартуки. А победитель конкурса ― человек, заработавший больше всего средств, ― мог снять черный фартук.

Больше всего денег ― 520 гривен ― выиграл Александр. Именно поэтому он снял черный фартук во втором испытании шоу. А вот оделись в черное сразу трое любителей: Мария, у которой было 0 гривен, Яна ― 20 гривен и Марина Шмалько ― 50 гривен.

На конкурсе черных были одни девушки: Яна Балог, Алина Матвийчук, Марина Кривенко, Ирина Маленко и Марина Шмалько. Каждая из участниц должна была приготовить сибас с овощами стир-фрай. В этом блюде нужно было идеально нарезать овощи для жюльена, а также сделать идентичную презентацию блюда, как у жюри.

На приготовление у любителей был час. Но нарезать овощи они должны были не на удобных твердых поверхностях, а на… надувных шариках. Если один шарик лопал, участницам давали запасные ― до 10 шариков на человека.

По итогам конкурса Яна Балог, Алина Матвийчук и Ирина Маленко справились с заданием отлично. Вердикта судей ожидали только Марина Шмалько и Марина Кривенко. Когда участницы сняли черные фартуки, те не на шутку заволновались, ведь у обеих девушек была хорошая презентация, нарезка и вкусные блюда. Поэтому в 12 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта не покинул никто!

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