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12 випуск «МастерШеф»-10: Який конкурс стане кошмаром наяву для деяких учасників?

20.11.2020

Уже завтра, 21 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 12 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Які складні випробування чекають на учасників цього тижня? Подробиці ― в матеріалі!

Темна кімната в 10 сезоні «МастерШеф»! Класичний конкурс для кулінарів-аматорів стане кошмаром наяву для деяких учасників. Їм доведеться вибрати навпомацки 5 продуктів, які будуть лежати, стояти і навіть висіти в темній кімнаті. Від того, що учасники візьмуть, залежатиме їхня страва, адже вони зобов’язані використати всі інгредієнти, які вибрали наосліп. Для кого це випробування стане квитком на балкон, а хто заслужить чорний фартух?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 12 випуск «МастерШеф»-10: Який конкурс стане кошмаром наяву для деяких учасників?

Мастер шеф 10 сезон 12 випуск будуть вибирати продукти навпомацки. Учасники будуть вибирати продукти в темній кімнаті в Мастер шеф 10 сезон 12 випуск

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