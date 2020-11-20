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12 выпуск «МастерШеф»-10: Какой конкурс станет кошмаром наяву для некоторых участников?

20.11.2020

Уже завтра, 21 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 12 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников на этой неделе? Подробности ― в материале!

Темная комната в 10 сезоне «МастерШеф»!  Классический конкурс для кулинаров-аматоров станет кошмаром наяву для некоторых участников. Им предстоит выбрать наощупь 5 продуктов, которые будут лежать, стоять и даже висеть в темной комнате. От того, что участники возьмут, будет зависеть их блюдо, ведь они обязаны использовать все ингредиенты, которые выбрали вслепую. Для кого же это испытание станет билетом на балкон, а кто заслужит черный фартук? 

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 12 выпуск «МастерШеф»-10: Какой конкурс станет кошмаром наяву для некоторых участников?

Мастер шеф 10 сезон 12 выпуск участники будут выбрать наощупь продукты. Участники будут выбирать продукты в темной комнате в Мастер шеф 10 сезон 12 выпуск

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