З перших хвилин в 11 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Однак не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 в 11 випуску, вже зараз.

Сьогодні чорним потрібно було приготувати по одній складній страві. Однак під коробками на учасників «МастерШеф» очікував не дуже приємний сюрприз ― мікрокухня. Вперше за 10 років проєкту крім того, що потрібно було приготувати страву-мініатюру, так ще й за допомогою мініатюрних девайсів. На приготування міністрави учасникам виділили півтори години.

Маша приготувала креветку з рататуєм з цукіні ― і Ектор був вражений смаком страви і її презентацією. Наступною була страва Юлії ― креветка з соусом, яку куштував Володимир Ярославський. Судді сподобалися подача і соус учасниці. Іра Маленко приготувала десерт в індійському стилі. Її страву куштувала Ольга Мартиновська, яка похвалила учасницю за смакові якості кондитерського виробу.

А ось стейк із курки, який приготував Богдан, не вразив Ектора сьогодні. Смак страви нагадував концентрований соєвий соус. Іра Раковчен подала сібас із мусом з філадельфії, який куштувала Ольга Мартиновська. Їй сподобалися презентація і смак страви.

Тому в 11 випуску шоу «МастерШеф»-10 залишив Богдан Сиротенко.

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 12 випуск «МастерШеф»-10 21 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ!

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