С первых минут в 11 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 11 выпуске, уже сейчас.

Сегодня черным нужно было приготовить по одному сложному блюду. Однако под коробками участников «МастерШеф» ожидал не слишком приятный сюрприз — микрокухня. Впервые за 10 лет проекта кроме того, что нужно было приготовить блюдо-миниатюру, так ещё и с помощью миниатюрных девайсов. На приготовление мини-блюда участникам выделили полтора часа.

Маша приготовила креветку с рататуем с цуккини — и Эктор был поражен вкусом блюда и его презентацией. Следующим было блюдо Юлии — креветка с соусом, которое пробовал Владимир Ярославский. Судье понравилась подача и соус участницы. Ира Маленко приготовила десерт в индийском стиле. Ее блюдо пробовала Ольга Мартыновская, которая похвалила участницу за вкусовые качества кондитерского изделия.

А вот стейк из курицы, который приготовил Богдан, не впечатлил Эктора сегодня. Вкус блюда напоминал концентрированный соевый соус. Ира Раковчен подала сибас с муссом из филадельфии, который пробовала Ольга Мартыновская. Ей понравились презентация и вкус блюда.

Поэтому в 11 выпуске шоу «МастерШеф»-10 покинул Богдан Сиротенко.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 12 выпуск «МастерШеф»-10 21 ноября в 19:00 на телеканале СТБ!

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