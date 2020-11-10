Катерина Дем’янова ― старша інспекторка поліції Дарницького району, розслідує квартирні крадіжки. Працює над такими справами вже більше шести років. Почала готувати для себе на роботу, а тепер ― для всіх друзів. А ще Катерина Дем’янова ― улюблениця глядачів 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня вона залишила кулінарний проєкт, але пишається, що змогла потрапити в 20-ку найкращих кулінарів-аматорів країни!

Що вам зараз каже начальство про вашу участь у проєкті «МастерШеф»?

Наразі я ― діюча співробітниця поліції. Тому на роботі були деякі не зовсім приємні моменти, і за мене заступився начальник, Крищенко Андрій Євгенович. Він сказав, що я йому сподобалася як людина, в плані чесності і правдивості на проєкті.

А як поставилися до цього інші колеги?

Були моменти, коли колегам не подобалися фрази, які я говорила. Але я казала правду, мене зрозуміли і з розумінням поставилися до цього.

Ви думаєте пов’язати своє життя з кулінарією?

У кожному разі, за професією я працюю понад 10 років, з яких 6 років ― у райвідділі, і моє життя буде пов’язане з поліцією. Але в подальшому я можу піти, оскільки мені дозволяє вислуга років. І при цьому всьому, я хочу відкривати свій фудтрак (фургончики з хорошою їжею, морозивом, локшиною), почнемо з малого.

А що саме буде у вашому фудтраку?

Це буде правильна вулична їжа, щоб її могли їсти і діти, і дорослі. У нас в країні немає навіть морквяних паличок для дітей. Багато батьків замислюються про те, як піти погуляти, але не про те, що діти мають їсти. Ось я хочу зробити фудтрак для всієї родини!

Володимир Ярославський на кастингу похвалив вашу страву і запросив вас на риболовлю. Багато риби наловили?

Я знаю, що у мене була одна з найкращих страв на кастингу. Це правда, тому що було дуже багато складних процесів. Я справді непогано готую, але в момент вильоту вже була готова до цього. Я вирішила, що в цій програмі піду. Я розумію, що дуже багато людей за мене переживали і вболівали. Я знаю, що могла б надіти кітель. Але так вийшло.

Тим не менш, якщо повернутися до риболовлі ― ви на неї з’їздили?

Так! З Володимиром Ярославським ми разом їздили на риболовлю, і це було дуже смішно! (Сміється. ― Прим. ред.) Він там ловив жабок! (Сміється. ― Прим. ред.). У мене навіть є фотки! Ми поїхали на риболовлю на озеро, де взагалі риба не ловиться. Там глибина була 2 метри, і ми зловили дуже мало риби. А ще ми домовилися незабаром поїхати по гриби. Ми з Володимиром спілкувалися з камерами і без, і він дуже хороша людина!

А з ким із учасників ви найбільше спілкувалися на проєкті?

З Аліною, Богданом, Мариною Шмалько, Дімою, Ірою Маленко, Ванею, Едиком, Ромою. У багатьох я вже була навіть у гостях!

Які у вас були емоції після того, як ви знімали чорний фартух?

Я знала, що на цьому ефірі я вилечу. Але в нас була дуже сильна битва. І я вважаю, що на той момент це було найскладніше завдання на битві чорних. Завдання, яке розставило все на свої місця.

Після того, як ви залишили проєкт, привозили якісь цікаві страви колегам?

Звісно! Я їм привезла фондан і тарт з лимонним курдом і меренгою, і ще багато різної смакоти.

А головна ваша мрія все ж здійснилася?

Так! У мене була велика мрія ― потрапити на шоу «МастерШеф»! Я до цього довго йшла і домоглася своєї мети. Єдине, за що мені прикро, так це за людей. Я бачила, як мене підтримують, і хотілося б виправдати їхні очікування. Я не намагалася сподобатися людям. Я така, яка є, і мене вже, напевно, ніщо не змінить.

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