Екатерина Демьянова — старший инспектор полиции Дарницкого района, расследует квартирные кражи. Работает над такими делами уже более шести лет. Начала готовить для себя на работу, а теперь — для всех друзей. А еще Екатерина Демьянова – любимица зрителей 10 сезона шоу «МастерШеф». На прошлой неделе она покинула проект, но гордится, что смогла попасть в 20-ку лучших кулинаров-аматоров страны!

Что вам сейчас говорит начальство о вашем участии в проекте «МастерШеф»?

На данный момент я – действующий сотрудник полиции. Поэтому на работе были некоторые не совсем приятные моменты, и за меня заступился начальник, Крищенко Андрей Евгеньевич. Он сказал, что я ему понравилась как человек, в плане честности и правдивости на проекте.

А как отнеслись к этому другие коллеги?

Были моменты, когда коллегам не нравились фразы, которые я говорила. Но я говорила правду, меня поняли и с пониманием отнеслись к этому.

Вы думаете связать свою жизнь с кулинарией?

В любом случае, по профессии я работаю более 10 лет, из которых 6 лет — в райотделе, и моя жизнь будет связана с полицией. Но в дальнейшем я могу уйти, так как мне позволяет выслуга лет. И при этом всем, я хочу открывать свой фудтрак (фургончики с хорошей едой, мороженым, лапшой), начнем с малого.

А что именно будет в вашем фудтраке?

Это будет правильная уличная еда, чтобы ее могли есть дети и взрослые. У нас в стране ведь нет даже морковных палочек для детей. Многие родители задумываются о том, как пойти погулять, но не о том, что дети должны есть. Вот я хочу сделать фудтрак для всей семьи!

Владимир Ярославский на кастинге похвалил ваше блюдо и пригласил вас на рыбалку. Много рыбы наловили?

Я знаю, что у меня было одно из самых лучших блюд на кастинге. Это правда, потому что было очень много сложных процессов. Я действительно неплохо готовлю, но в момент вылета уже была готова к этому. Я приняла решение, что в этой программе уйду. Я понимаю, что очень много людей за меня переживали и болели. Я знаю, что могла бы надеть китель. Но так получилось.

Все же, если вернуться к рыбалке ― вы на нее съездили?

Да! С Владимиром Ярославским мы вместе ездили на рыбалку, и это было очень смешно! (Смеется. ― Прим. ред.) Он там ловил лягушек! (Смеется. ― Прим. ред.). У меня даже есть фотки! Мы поехали на рыбалку на озеро, где вообще рыба не ловится. Там глубина была 2 метра, и мы поймали очень мало рыбы. А еще мы договорились в скором времени поехать за грибами. Мы с Владимиром беседовали с камерами и без, и он ― очень хороший человек!

А с кем из участников вы больше всего общались на проекте?

С Алиной, Богданом, Мариной Шмалько, Димой, Ирой Маленко, Ваней, Эдиком, Ромой. У многих я уже была даже в гостях!

Какие у вас были эмоции после того, как вы снимали черный фартук?

Я знала, что на этом эфире я вылечу. Но у нас была очень сильная битва. И я считаю, что на тот момент это было самое сложное задание на битве черных. Задание, которое расставило все по своим местам.

После того, как вы покинули проект, привозили какие-то интересные блюда коллегам?

Конечно! Я им привезла фондан и тарт с лимонным курдом и меренгой, еще много разных вкусностей.

Но главная ваша мечта все же осуществилась?

Да! У меня была большая мечта ― попасть на шоу «МастерШеф»! Я к этому долго шла и добилась своей цели. Единственное, за что мне обидно, так это за людей. Я видела, как меня поддерживают, и хотелось бы оправдать их ожидания. Я не пыталась понравиться людям. Я такая, какая есть, и меня уже, наверное, ничто не изменит.

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