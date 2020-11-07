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Хто залишив «МастерШеф»-10 у 10 випуску від 07.11.2020

07.11.2020

З перших хвилин у 10 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 10 випуску, вже зараз.

На битві чорних сьогодні було гаряче! Четверо дівчат уже були одягнені в чорне, але журі придумали на цю битву ще одне випробування – голосування. На столі перед ними поставили сім видів риби та морепродуктів різної якості. І саме від учасників у білих фартухах залежало, який інгредієнт отримають лузери. Журі не обмежувало у виборі: готувати можна було що завгодно. Головне, щоб результат тішив і суддів проєкту, і учасників. 

На приготування страв чорні отримали 1 годину. Однак через кілька хвилин Ектор вивіз купу нових деталей, які ускладнили конкурс. На його перевізному столику були: дитячий конструктор, ваги, бляшана банка й інші речі, які мали замінити посуд! Учасники не отримали для приготування ані дощечок, ані тарілок. Свої страви вони мусили презентувати також в одному із цих предметів. 

Іра, Маша та Аліна добре впоралися з приготуванням своїх страв. А от Катя, за словами суддів, була найслабшою, адже багато часу витратила на з’ясування стосунків з іншими учасниками шоу. Тому в 10 випуску «МастерШеф»-10 проєкт залишила Катерина Дем’янова.

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 11 випуск «МастерШеф»-10 14 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ!

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