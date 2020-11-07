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Кто покинул «МастерШеф»-10 в 10 выпуске от 07.11.2020

07.11.2020

С первых минут в 10 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 10 выпуске, уже сейчас.

На битве черных сегодня было жарко! Четыре девушки уже были одеты в черное, но жюри придумали на эту битву еще одно испытание ― голосование. На столе перед ними поставили семь видов рыбы и морепродуктов разного качества. И именно от участников в белых фартуках зависело, какой ингредиент получат лузеры. Жюри не ограничивало в выборе: готовить они могли все, что угодно. Главное, чтобы результат удовлетворил и жюри проекта, и участников.

На приготовление блюд черные получили 1 час. Однако через несколько минут Эктор вывез множество новых деталей, которые усложнили конкурс. На его перевозочном столике были: детский конструктор, весы, жестяная банка и другие вещи, которые должны были заменить черным посуду! Участницы не получили для приготовления ни дощечек, ни тарелок. Свои блюда они презентовали также в одном из этих предметов.

Ира, Маша и Алина хорошо справились с приготовлением своих блюд. А вот Катя, по словам судей, была самой слабой, ведь много времени потратила на выяснение отношений с другими участниками шоу. Поэтому в 10 выпуске «МастерШеф»-10 проект покинула Екатерина Демьянова.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 11 выпуск «МастерШеф»-10 14 ноября в 19:00 на телеканале СТБ!

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