Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом десятого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники грали в «Крота». А що ж вони робили цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

Для першого конкурсу учасники поділилися на три команди. Богдан Сиротенко став капітаном зелених, Марія Кривенко – синіх, а Катерина Дем’янова – червоних. Перед аматорами судді поставили дошку, але непросту. Це справжній ребус. Учасники мали розшифрувати зображення з асоціаціями до рецептів, процесів приготування або характерними інгредієнтами. Перша картинка найменше розкривала подробиці страви, але кожна наступна давала все більше і більше інформації. Якщо кулінари не змогли відгадати картинку, то це право переходило до іншої команди. І так доти, доки одна з команд не забронює приготування страви.

Однак тільки наприкінці конкурсу кулінари-аматори дізналися, чи правильно вони все розшифрували. Хто з учасників відгадав найбільшу кількість страв і добре їх приготував – та команда і виграла. У результаті перемогла команда синіх ― Марії Кривенко. Команда червоних на чолі з Катериною Дем’яновою програла. Чорні фартухи сьогодні одягнули на себе Катя і Аліна.

Наступний конкурс був не менш легким. Капітаном червоної команди стала Марія Кривенко, а жовтої – Богдан Сиротенко. Синіх очолив Олександр Горчаков. Кожна команда мала приготувати по три страви. Однак йдеться про три окремі етапи. На кожному з них капітани повинні були обрати по три людини зі своєї команди, які залишалися готувати на кухні. Інші ж відпочивали на балконі.

На приготування першої страви в учасників було 20 хвилин. Коли час закінчувався, члени журі куштували страви, і за найкращу команда отримувала один бал. Після цього переходили до другого етапу, в якому учасники мали приготувати нову, складнішу страву вже за 15 хвилин. І за неї можна було отримати відразу 2 бали! Коли дійшло до третього етапу, аматори не на жарт розхвилювалися, адже він був найскладнішим. Третю страву команди готували у повному складі, адже на неї судді виділили всього 10 хвилин. Проте карпачо із сібаса настільки вразило журі, що вони визнали переможцями команду жовтих. А от команда червоних цього разу виявилася найслабшою. Чорні фартухи на себе одягнули Ірина Раковчен і Марія Кривенко.

На битві чорних також було гаряче! Четверо дівчат уже були одягнені в чорне, але журі придумали на цю битву ще одне випробування – голосування. На столі перед ними поставили сім видів риби та морепродуктів різної якості. І саме від учасників у білих фартухах залежало, який інгредієнт отримають лузери. Журі не обмежувало у виборі: готувати можна було що завгодно. Головне, щоб результат тішив і суддів проєкту, і учасників.

На приготування страв чорні отримали 1 годину. Однак через кілька хвилин Ектор вивіз купу нових деталей, які ускладнили конкурс. На його перевізному столику були: дитячий конструктор, ваги, бляшана банка й інші речі, які мали замінити посуд! Учасники не отримали для приготування ані дощечок, ані тарілок. Свої страви вони мусили презентувати також в одному із цих предметів.

Іра, Маша та Аліна добре впоралися з приготуванням своїх страв. А от Катя, за словами суддів, була найслабшою, адже багато часу витратила на з’ясування стосунків з іншими учасниками шоу. Тому в 10 випуску «МастерШеф»-10 проєкт залишила Катерина Дем’янова.

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