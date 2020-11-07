Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром десятого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники играли в «Крота». А что же они делали на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Для первого конкурса участники разделились на три команды. Богдан Сиротенко стал капитаном зеленых, Мария Кривенко ― синих, а Екатерина Демьянова ― красных. Перед аматорами судьи поставили доску, но непростую. Это ― настоящий ребус. Участники должны были расшифровать изображения с ассоциациями к рецептам, процессам приготовления или характерными ингредиентами. Первая картинка меньше всего раскрывала подробности блюда, но каждая следующая давала все больше и больше информации. Если кулинары не смогли отгадать картинку, то это право переходило к другой команде. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовление блюда.

Однако только в конце конкурса кулинары-любители узнали, правильно ли они все расшифровали. Кто из участников отгадал наибольшее количество блюд и хорошо их приготовил ― та команда и выиграла. В результате победила команда синих ― Марии Кривенко. Команда красных во главе с Екатериной Демьяновой проиграла. Черные фартуки надели на себя Катя и Алина.

Следующий конкурс был не менее легким. Капитаном красной команды стала Мария Кривенко, а желтой ― Богдан Сиротенко. Синих возглавил Александр Горчаков. Каждая команда должна была приготовить по три блюда. Однако речь идет о трех отдельных этапах. На каждом из них капитаны должны были выбрать по три человека из своей команды, которые оставались готовить на кухне. Остальные же отдыхали на балконе.

На приготовление первого блюда у участников было 20 минут. Когда время заканчивалось, члены жюри пробовали блюда, и за лучшее команда получала один балл. После этого переходили ко второму этапу, на котором участники готовили новое, более сложное блюдо уже за 15 минут. И за него можно было получить сразу 2 балла! Когда наступил третий этап, аматоры не на шутку разволновались, ведь он был самым сложным. Третье блюдо команды готовили в полном составе, ведь судьи выделили для этого всего 10 минут. Но карпаччо из сибаса настолько поразило жюри, что они назвали победителями команду желтых. А вот команда красных на этот раз оказалась самой слабой. Черные фартуки на себя надели Ирина Раковчен и Мария Кривенко.

На битве черных также было жарко! Четыре девушки уже были одеты в черное, но жюри придумали на эту битву еще одно испытание ― голосование. На столе перед ними поставили семь видов рыбы и морепродуктов разного качества. И именно от участников в белых фартуках зависело, какой ингредиент получат лузеры. Жюри не ограничивало в выборе: готовить они могли все, что угодно. Главное, чтобы результат удовлетворил и жюри проекта, и участников.

На приготовление блюд черные получили 1 час. Однако через несколько минут Эктор вывез множество новых деталей, которые усложнили конкурс. На его перевозочном столике были: детский конструктор, весы, жестяная банка и другие вещи, которые должны были заменить черным посуду! Участницы не получили для приготовления ни дощечек, ни тарелок. Свои блюда они презентовали также в одном из этих предметов.

Ира, Маша и Алина хорошо справились с приготовлением своих блюд. А вот Катя, по словам судей, была самой слабой, ведь много времени потратила на выяснение отношений с другими участниками шоу. Поэтому в 10 выпуске «МастерШеф»-10 проект покинула Екатерина Демьянова.

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