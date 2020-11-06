Уже завтра, 7 листопада, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 10 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники змагалися в конкурсі «Кріт», у якому потрібно було заподіяти якомога більше капостей командам. А що вони робитимуть цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

Три команди кулінарів-аматорів будуть відгадувати страви за допомогою ребусів. Учасникам доведеться розшифрувати зображення з асоціаціями до рецепту, процесами приготування або характерними інгредієнтами. Перша картинка найменше розкриває подробиці страви, але кожна наступна дає все більше і більше інформації.

Якщо кулінари не зможуть відгадати картинку, то це право переходить до іншої команди. І так доти, доки одна з команд не забронює приготування страви. Однак тільки наприкінці конкурсу аматори дізнаються, чи правильно вони все відгадали. Хто зробить усе, щоб не дати шансу конкурентам, а чиї страви здіймуть фурор на кухні проєкту?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Video: 10 випуск «МастерШеф»-10: чиї страви здіймуть фурор на кухні проєкту? Мастер шеф 10 сезон 10 випуск учасники будуть відгадувати страви за допомогою ребусів. Учасники будуть продавати конкурентів в Мастер шеф 10 сезон 10 випуск

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