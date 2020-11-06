Уже завтра, 7 ноября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 10 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники соревновались в конкурсе «Крот», в котором нужно было сделать как можно больше пакостей командам. А что они будут делать на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Три команды кулинаров-аматоров будут отгадывать блюда с помощью ребусов. Участникам предстоит расшифровать изображения с ассоциациями к рецепту, процессами приготовления или характерными ингредиентами. Первая картинка меньше всего раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше информации.

Если кулинары не смогут отгадать картинку, то это право переходит к другой команде. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовление блюда. Однако только в конце конкурса аматоры узнают, правильно ли они все отгадали. Кто сделает все, лишь бы не дать шанса конкурентам, а чьи блюда произведут фурор на кухне проекта?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Video: 10 выпуск «МастерШеф»-10: чьи блюда произведут фурор на кухне проекта? Мастер шеф 10 сезон 10 выпуск посвящен конкурсу ребусы. Участники будут отгадывать блюда с помощью ребусов в Мастер шеф 10 сезон 10 выпуск

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