Роман Петрушенко ― 36-річний учасник 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня Роман залишив кулінарний проєкт, але далі продовжує боротися за свою мету ― поліпшити харчування шахтарів. Петрушенко відпрацював 15 років у шахті, зараз на пенсії з інвалідності та за вислугу років. Готувати почав саме після виходу на пенсію. У 10 сезоні «МастерШеф» навчався кулінарії для того, щоб змінити харчування, яким годують шахтарів у нашій країні.

Розкажіть, що говорили рідні, коли вперше побачили вас на телеекрані?

Коли рідні та близькі побачили мене на екрані, вони були в цілковитому шоці, бо не знали про те, що я йду на проєкт. Для них це було дуже несподівано і приємно!

Розкажіть про емоції від останнього ефіру. Що ви відчували, коли залишали проєкт?

Емоції були засмучені, сумні. Я був весь у печалі. Що я переживав? Я навіть не можу вам відповісти на це запитання, адже для мене це було дуже боляче…

З ким із учасників спілкуєтеся після шоу? Хто вас надихав?

Я спілкуюся з Дімою Балитою, Катею та Ірою. А так, загалом, спілкуюся з усіма учасниками шоу. Але Діма, Катя й Іра мене по-справжньому надихали рухатися далі! Ще я підтримував зв’язок з Міррою Борисовою. Ця людина ― взагалі космос! Коли я з нею спілкувався, було таке відчуття, ніби я в космосі.

Як думаєте, чого саме вам не вистачило для того, щоб пройти далі?

Мені здається, що не вистачило впевненості в собі і часу. Я прийшов сюди для того, щоб змінити харчування шахтарів. І ця мета у мене залишилася досі!

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