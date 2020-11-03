Роман Петрушенко – 36-летний участник 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе Роман покинул кулинарный проект, но дальше продолжает бороться за свою цель – улучшить питание шахтеров. Петрушенко отработал 15 лет в шахте, сейчас на пенсии по инвалидности и за выслугу лет. Готовить начал именно после выхода на пенсию. В 10 сезоне «МастерШеф» он учился кулинарии для того, чтобы изменить питание, которым кормят шахтеров в нашей стране.

Расскажите, что говорили родные, когда впервые увидели вас на телеэкране?

Когда родные и близкие увидели меня на экране, они были в полном шоке, потому что они не знали о том, что я иду на проект. Для них это было очень неожиданно и приятно!

Расскажите об эмоциях от последнего эфира. Что вы чувствовали, когда покидали проект?

Эмоции были расстроенные, печальные. Я был весь в печали. Что я переживал? Я даже не могу вам ответить на этот вопрос, ведь для меня это было очень больно…

С кем из участников общаетесь после шоу? Кто вас вдохновлял?

Я общаюсь с Димой Балитой, Катей и Ирой. А так, в общем, общаюсь со всеми участниками шоу. Но Дима, Катя и Ира меня по-настоящему вдохновляли двигаться дальше! Еще я поддерживал связь с Миррой Борисовой. Этот человек – вообще космос! Когда я с ней общался, было такое чувство, будто нахожусь в космосе.

Как думаете, чего именно вам не хватило для того, чтобы пройти дальше?

Мне кажется, что не хватило уверенности в себе и времени. Я пришел сюда для того, чтобы изменить питание шахтеров. И эта цель у меня осталась и по сей день!

Читайте нас также в Viber и Telegram.