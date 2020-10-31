Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом дев’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники працювали зі стравами-взірцями. А що ж вони робили цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

Для першого конкурсу учасникам потрібно було об’єднатися в пари. Сім команд стали до робочих поверхонь, за якими на них уже чекали коробки-сюрпризи. Під ними були ідентичні набори продуктів: м’ясо, риба, шоколад, вино, сардини, часник і приправи. Усі ці продукти далеко не ідеально поєднуються один з одним. Лише кулінар з геніальним чуттям смаків зможе створити з нин шедевр. Але з усього, що було під коробками, учасники мусили приготувати лише одну ресторанну страву.

Проте геть усі продукти в одну тарілку не треба було класти. Адже під другою коробкою на учасників чекав ще один сюрприз ― миски для харчових відходів. Саме в них треба було складали лушпиння, рештки інгредієнтів і ті продукти, які аматори вирішили взагалі не використовувати. Усі продукти в первинному вигляді важили 1700 грамів. Наприкінці змагання судді важили кожну миску з відходами. Власники найважчої миски отримували чорні фартухи. Куштувати страви цієї пари журі відмовлялося. На це завдання команди мали 1 годину.

У результаті, у Мірри та Марини було найбільше відходів ― 771 грам. Тому вони, як найнеекономніша пара, одразу отримали свої чорні фартухи. Їхню компанію доповнили Катерина Дем’янова, Ірина Маленко, Роман Петрушенко і Олександр Горчаков. А от Іра Раковчен та Яна Балог сьогодні, на думку суддів, приготували найкращу страву.

Другий конкурс називався «Кріт». Для нього учасники поділилися на дві команди. Капітаном червоних стала Іра Раковчен, а синіх ― Яна Балог. Командам потрібно було приготувати італійські сети з трьох страв: перша страва ― аранчіні з моцарелою, прошуто і соусом неаполітано; друга страва ― канелоні болоньєзе, а третя ― шоколадна панакота з ягодами. Процедура посвячення у «кроти» класична: учасники по одному ідуть у ресторан, у якому стоїть баранець; під ним вони мають побачити, «кріт» ти чи ні. «Кріт» повинен якомога краще збивати з пантелику всю команду. Однак команди не змогли спочатку з’ясувати, хто насправді був «кротом». Тому в клітку замкнули двох учасниць ― Марію Кривенко та Юлю Красу.

У підсумку, всі три страви синіх були приготовані ідеально, тому «кріт» Марина Шмалько одягнула на себе чорний фартух. Команда червоних також добре впоралася, і судді нагородили чорним фартухом Ірину Раковчен.

Завдання для конкурсу чорних було неймовірно складним. Сьогодні в ньому змагалися вісім учасників: Ірина Раковчен, Марина Шмалько, Марина Кобчук, Роман Петрушенко, Ірина Маленко, Олександр Горчаков, Катерина Дем’янова і Мірра Борисова. Вони поїхали за місто і в умовах лісу повинні були приготувати вишукані десерти. Однак продукти для них містилися у спеціальних коробках, які потрібно було доставити лише на певному виді транспорту ― віслюку, тачці, бочці та ін. У кожного учасника було 45 хвилин на те, щоб доправити до свого робочого місця коробку з продуктами і зазирнути в неї.

Коли учасники приїхали на кухню проєкту, судді визначили, у кого вийшли найгірші десерти. Сьогодні з цим завданням не впоралися Роман Петрушенко і Катерина Дем’янова. Вони єдині, хто не були десертниками в битві чорних. Однак серед їхніх страв одна сподобалася журі більше. Її приготувала Катерина Дем’янова. Хоча це був елементарний десерт, зате приємний на смак. Тому в 9 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишив Роман Петрушенко.

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