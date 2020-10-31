Сегодня в эфире телеканала СТБ зрители смогли насладиться просмотром девятого выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники работали с блюдами-образцами. А что же они делали на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

Для первого конкурса участникам нужно было объединиться в пары. Семь команд подошли к рабочим поверхностям, на которых их уже ждали коробки-сюрпризы. Под ними были идентичные наборы продуктов: мясо, рыба, шоколад, вино, сардины, чеснок и приправы. Все эти продукты далеко не идеально сочетаются друг с другом. Только кулинар с гениальным чувством вкусов сможет сотворить из них шедевр. Но из всего, что находилось под коробками, участники должны были приготовить только одно ресторанное блюдо.

Однако буквально все продукты в одну тарелку не нужно было класть. Ведь под второй коробкой участников ждал еще один сюрприз ― миски для пищевых отходов. Именно в них нужно было бросать шелуху, остатки ингредиентов и те продукты, которые решили вообще не использовать. Все продукты в первоначальном виде весили 1700 граммов. В конце соревнования судьи взвесили каждую миску с отходами. Владельцы самой тяжелой миски получали черные фартуки. Пробовать блюда этой пары судьи отказывались. На задание у команд был 1 час.

В результате, у Мирры и Марины было наибольшее количество отходов ― 771 грамм. Поэтому они, как самая неэкономная пара, сразу получили свои черные фартуки. Их компанию дополнили Екатерина Демьянова, Ирина Маленко, Роман Петрушенко и Александр Горчаков. А вот Ира Раковчен и Яна Балог сегодня, по мнению судей, приготовили лучшее блюдо.

Второй конкурс назывался «Крот». Для него участники разделились на две команды. Капитаном красных стала Ира Раковчен, а синих ― Яна Балог. Командам нужно было приготовить итальянские сеты из трех блюд: первое блюдо ― аранчини с моцареллой, прошутто и соусом неаполитано; второе блюдо ― канелони болоньезе, а третье ― шоколадная панакота с ягодами. Процедура посвящения в «кроты» классическая: участники по одному идут в ресторан, в котором стоит барашек; под ним они должны увидеть, крот ты или нет. «Крот» должен как можно лучше сбивать с толку всю команду. Однако команды не смогли сначала выяснить, кто на самом деле был «кротом». Поэтому в клетку заперли двух участниц ― Марию Кривенко и Юлю Красоту.

В итоге, все три блюда синих были приготовлены идеально, поэтому «крот» Марина Шмалько надела на себя черный фартук. Команда красных также хорошо справилась, и судьи наградили черным фартуком Ирину Раковчен.

Задача для конкурса черных была невероятно сложной. Сегодня в нем состязались восемь участников: Ирина Раковчен, Марина Шмалько, Марина Кобчук, Роман Петрушенко, Ирина Маленко, Александр Горчаков, Екатерина Демьянова и Мирра Борисова. Они поехали за город и в условиях леса должны были приготовить изысканные десерты. Однако продукты для них находились в специальных коробках, которые нужно было доставить только на определенном виде транспорта ― осле, тачке, бочке и др. У каждого участника было 45 минут, чтобы перевезти к своему рабочему месту коробку с продуктами и заглянуть в нее.

Когда конкурсанты приехали на кухню проекта, судьи определили, у кого получились самые плохие десерты. Сегодня с этим заданием не справились Роман Петрушенко и Екатерина Демьянова. Они единственные, кто не были десертниками в битве черных. Однако одно из их блюд все же понравилось жюри больше. Его приготовила Екатерина Демьянова. Это был элементарный десерт, зато приятный на вкус. Поэтому в 9 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Роман Петрушенко.

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