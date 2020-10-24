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Хто залишив «МастерШеф»-10 у 8 випуску від 24.10.2020

24.10.2020

З перших хвилин у 8 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 8 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних зібралася досить велика компанія: Дмитро Балита, Іван Козир, Олександр Горчаков, Марина Шмалько і Богдан Петрушенко. Завдання учасників було заховане під коробками-загадками. Кожному кухарю дісталися фігурки різних працівників: лісник, таксист, медбрат та ін. На приготування страв з фігурками судді виділили 1,5 години. 

Найгірше із завданням упорався Іван Козир, адже для своєї страви він використав бісквіт, який приготував невдало. Це дуже розсердило Ектора Хіменеса-Браво, адже на восьмому тижні шоу учасники повинні майстерно справлятися з приготуванням класичних страв. Тому у 8 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишив Іван Козир. 

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 9 випуск «МастерШеф»-10 31 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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