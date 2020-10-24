С первых минут в 8 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 8 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных собралась довольно большая компания: Дмитрий Балита, Иван Козырь, Александр Горчаков, Марина Шмалько и Богдан Петрушенко. Задания участников были спрятаны под коробками-загадками. Каждому повару достались фигурки различных работников: лесник, таксист, медбрат и др. На приготовление блюд с фигурками судьи выделили 1,5 часа.

Хуже всех с заданием справился Иван Козырь, ведь для своего блюда он использовал бисквит, который приготовил неудачно. Это очень разозлило Эктора Хименеса-Браво, ведь на восьмой неделе шоу участники должны искусно справляться с приготовлением классических блюд. Поэтому в 8 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Иван Козырь.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 9 выпуск «МастерШеф»-10 31 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

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