Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом восьмого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня аутсайдери доводили, що вони теж сильні конкуренти. А що ж вони робили цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

Перший конкурс почався з поділу на команди. Капітаном червоних стала Іра Раковчен, синіх — Аліна Матвійчук, а жовтих — Олександр Горчаков. Учасники пішли з кухні, а капітанам судді показали страви-взірці, які потрібно було приготувати в цьому конкурсі. Коли команди повернулися, у капітанів було 5 хвилин на те, щоб переказати рецепт страви і всім разом вирішити, скільки точнісіньких копій можна приготувати за 20 хвилин.

У розпорядженні команд було все, крім найважливішого – головного інгредієнта страви. Його можна було купити у Володимира Ярославського у спеціальній крамничці. У всіх був стартовий капітал — 100 грн. 5 гривень – закупівельна ціна, яка дійсна лише до початку конкурсу. Видавати страви потрібно було, як у ресторані, ― по готовності. Учасники приносили готові страви, журі куштувало. Якщо все смачно, судді, як вдячні клієнти, платили гроші ― по 20 гривень за кожну вдалу копію страви-оригіналу. Що більше якісних порцій у команди, то більше вона заробить.

Та якщо страва суддям не подобалася, кухарі не отримували грошей. А отже, і ресторан зазнавав збитків. Усього в учасників було три етапи з різними стравами. А якщо під час одного з них у команд не вистачало грошей на закупівлю, їх можна було заробити дуже цікавим способом ― відправити одного учасника на біржу праці. Учасник, якого «продавав» капітан, одразу одягав чорний фартух. Викупити людину назад також було можна ― за 40 гривень. У фіналі команда, яка набирала найбільше коштів, вигравала. А учасники, які були в чорних фартухах, реабілітувалися і скидали їх.

Однак на другому етапі конкурсу Іра Раковчен вирішила «продати» суддям Марину Кобчук, яка була змушена залишити свій жовтий фартух і одягнути чорний. У свою чергу, Аліна Матвійчук відправила на балкон Рому. Так, команда синіх втратила кулінара, але отримала бажані 40 гривень. А капітан жовтих, Олександр Горчаков, відправив на балкон сам себе, адже не хотів, щоб через його помилки страждав гравець з його команди.

За підрахунком коштів, команда червоних під керівництвом Ірини Раковчен заробила 230 гривень, команда жовтих на чолі з Олександром Горчаковим — 120 гривень, а команда синіх Аліни Матвійчук ― 175 гривень. Тому Богдан з команди червоних з радістю зняв свій чорний фартух.

У другому конкурсі учасники поділилися на пари. На дошці завдань угорі були написані частини світу. Цифри збоку ― бали, які аматори могли заробити, якщо правильно відповідали на запитання суддів. Коли конкурс почався, кожна пара по черзі підходила до журі, називала одну з п’яти вказаних на дошці частин світу і бал, який хотіла заробити. Змагання тривало 2,5 години. За цей час учасникам потрібно було розгадати якомога більше кулінарних загадок ― приготувати страви-відповіді. Кулінари, які отримали найменшу кількість балів, автоматично одягали чорні фартухи.

Цей конкурс важливий для кухарів-аматорів, адже він визначає обізнаність та кулінарний інтелект. Їм потрібно було дати відповіді на запитання: «Який суп собі варили марсельські моряки із залишків плову?», «Яку страву турки б назвали своєю шаурмою, ось тільки овочі та м’ясо там зовсім інші?», «Якою стравою годував своїх коханок Казанова?».

У підсумку, Ваня, Марина і Дмитро набрали всього по 150 балів. Тому саме вони одягнули чорні фартухи в другому конкурсі. А от на конкурсі чорних зібралася досить велика компанія: Дмитро Балита, Іван Козир, Олександр Горчаков, Марина Шмалько і Богдан Петрушенко. Завдання учасників було заховане під коробками-загадками. Кожному дісталися фігурки різних працівників: лісник, таксист, медбрат та ін. На приготування страв з фігурками судді виділили 1,5 години.

Найгірше із завданням упорався Іван Козир, адже для своєї страви він використав бісквіт, який приготував невдало. Це дуже розсердило Ектора Хіменеса-Браво, адже на восьмому тижні шоу учасники повинні майстерно справлятися з приготуванням класичних страв. Тому у 8 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишив Іван Козир.

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